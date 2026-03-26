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Saúde Musculação para crianças: veja a partir de qual idade é seguro levantar peso Especialistas afirmam a necessidade de ter um profissional para observar a criança durante os exercícios e ajudar a manusear os aparelhos

O levantamento de peso tem exercido uma grande influência em pessoas de todas as idades que querem ter uma vida mais ativa. E diferente do que muitos pensam, as crianças também podem utilizar a musculação como forma de atividade física.

De acordo com os especialistas em saúde e esporte da Universidade da Austrália do Sul, Hunter Bennett, Grant R. Tomkinson e Max Nelson, ainda existe um grande estigma sobre a prática do levantamento de peso quando se trata de menores de idade por conta do temor dela impactar negativamente nos processos de desenvolvimento.

— Um equívoco comum é que o treinamento de resistência é ruim para crianças. Mas esse boato não é apoiado por evidências científicas. Na verdade, não há evidências de que um programa de treinamento de resistência supervisionado atrapalhe o crescimento das crianças ou danifique as placas de crescimento — escreveram os pesquisadores em um artigo para o site The Conversation.

Eles explicam que com um acompanhamento profissional adequado, o efeito das cargas colocadas no treinamento da musculação é semelhante a pular e aterrissar no corpo das crianças. Além disso, existem benefícios a longo prazo, como maior força, potência, velocidade, agilidade e resistência.

— O treinamento de resistência também pode ser benéfico para crianças com sobrepeso ou obesas que não querem ou não conseguem fazer atividades aeróbicas, como correr e nadar — apontam.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), por exemplo, recomenda que a faixa etária de 5 a 17 anos pratiquem 60 minutos de atividade física por dia. Também é fortemente sugerido treinar com foco nos ossos e músculos três vezes por semana.

Para Márcio Atalla, especialista em treinamento de alto rendimento e colunista do GLOBO, um profissional responsável por acompanhar é importante não somente pela execução correta dos exercícios.

— Para lidar com essa faixa de idade é crucial que essa atividade tenha um componente lúdico, você não pode tratar uma criança como um adulto. Principalmente porque para a criança o ambiente da academia tende a ser monótono — explica.

Outro fator é a maneira como os aparelhos das academias são construídos, segundo Atalla. Eles não possuem a biomecânica ideal para uma criança sozinha conseguir utilizá-lo. Por isso, atividades adaptadas feitas pelo treinador podem ser uma solução.

— Então é importante sempre ter um profissional para ficar em observação não só do aspecto físico, mas que possa ajudar com esse tipo de situação. Além disso, essa idade não é recomendado que você exagere na carga, o indicado é que você aprenda os movimentos fáceis e exercícios mais leves para o corpo inteiro — ressalta.

Diretrizes para crianças e pré-adolescentes na academia

Para a NSCA — National Strength Conditioning Association (Associação Nacional de força e condicionamento, em tradução livre), quando se trata de crianças fazendo musculação, essas diretrizes de treinamento precisam ser seguidas:

Supervisão e orientações devem ser fornecidas por adultos qualificados.

O ambiente de treinamento deve ser seguro e livre de perigos. O treinamento de força deve ser precedido por um aquecimento dinâmico de 5 a 10 minutos.

Comece com 1 ou 2 séries de 8 a 12 repetições de exercícios variados.

Incluir exercícios para a parte superior do corpo, parte inferior do corpo e núcleo.

Aumente o peso gradualmente (por exemplo, 5-10%) à medida que melhora a proficiência nas habilidades de treinamento de força.

Faça treinamento de força dois ou três dias não consecutivos por semana.

As crianças devem fazer um relaxamento com ginástica menos intensa e alongamento estático.

Varie o programa de treinamento de força ao longo do tempo para otimizar o ganho de força e evitar o tédio.

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