Museu desiste de processar proprietários de quadros falsificados de Jean-Michel Basquiat

A- A+

O Museu de Arte de Orlando anunciou que está retirando suas alegações jurídicas de fraude e conspiração contra cinco coproprietários de pinturas que as apresentaram como criações do artista Jean-Michel Basquiat (1960-1988) e as emprestaram para uma exposição em 2022.

Em comunicado, o presidente do conselho do museu, Mark Elliott, disse que, num esforço para reduzir os seus custos com advogados, a instituição vai manter apenas o processo contra o seu ex-diretor executivo Aaron De Groft, a quem ele responsabilizou por escolher as pinturas para exposição.

'Envergonhado e constrangido': Leiloeiro que ajudou a criar Basquiats falsos é condenado a prestar serviços comunitários

A exposição dos supostos Basquiats do museu em 2022 chegou a um fim abrupto naquele mês de junho, quando membros da Equipe de Crimes Artísticos do FBI apreenderam as obras das paredes do museu. Um leiloeiro de Los Angeles admitiu mais tarde ao FBI que ele e um associado falsificaram as pinturas, algumas em apenas cinco minutos.

Em sua ação original, movida em agosto de 2023, o museu, também conhecido como OMA, pleiteava uma quantia não especificada de indenização por fraude, conspiração e violações diversas dos cinco coproprietários das pinturas falsas, junto com De Groft, que foi demitido pelo museu poucos dias após o ataque de junho.

A declaração de Elliott, feita na sexta-feira, citou US$ 315 mil (R$ 1,5 milhão) do total de honorários advocatícios do museu como decorrentes da investigação contínua do FBI sobre os falsos Basquiats e o papel do museu nos esforços de seus proprietários para vendê-los.

O anúncio de sexta-feira veio na sequência de uma reportagem do New York Times de 12 de janeiro sobre a crise financeira da OMA. A diretora e CEO do museu, Cathryn Mattson, disse ao Times que o museu, com um orçamento de cerca de US$ 4 milhões e doações de aproximadamente o mesmo montante, enfrenta um déficit projetado de US$ 835 mil até ao final do seu ano fiscal, em junho deste ano.

Tem havido críticas públicas de figuras como Fiorella Escalon, membro do conselho de aquisição do museu e líder da campanha online Save OMA. Escalon disse que a falta de transparência por parte da liderança do museu contribuiu para uma fuga de doadores, exacerbando o estado das finanças do museu. Após sua campanha, ela foi afastada da diretoria do museu.

Embora o museu tenha notado na sua declaração que ainda acreditava que poderia ganhar o caso tanto contra De Groft como contra os proprietários das obras de arte, “o custo de lutar contra vários réus é demasiado elevado”, disse Elliott.

Ele acrescentou: “Esperamos que nossos esforços para reduzir nosso processo nos permitam reduzir despesas, continuar a fornecer ao público toda a história” por trás da exposição de Basquiat “e responsabilizar De Groft”.

Procurado para comentar, De Groft disse que para o OMA “perseguir uma pessoa inocente em seu processo frívolo e mesquinho é patético”. Ele acrescentou: “As pinturas de Basquiat são reais e eu trouxe verdadeiras obras-primas para o museu”.

De Groft alegou que foi demitido injustamente e que sua reputação profissional foi destruída. Ele está processando o museu, e garante que o processo "resultará em milhões de dólares” para ele.

Veja também

protestos Mobilização contra partido da extrema direita alemã reúne 1,4 milhão de pessoas em três dias