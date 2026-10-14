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RECIFE Museu do Homem do Nordeste promove atividades sobre o Bumba Meu Boi neste domingo (18) Programação gratuita é voltada para crianças a partir dos seis anos; inscrições começam às 13h no local

O Museu do Homem do Nordeste (Muhne), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, realiza neste domingo (18) uma programação sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão, com atividades gratuitas para crianças a partir dos seis anos.

A agenda começa às 14h, com contação de história, e inclui oficinas de artes visuais e um jogo de tabuleiro humano.

As atividades acontecem no hall do museu, localizado no Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Para participar das oficinas “Construindo o Boi e os Personagens” e “O Grande Boi Colorido”, ambas às 15h, é necessário fazer inscrição presencial, a partir das 13h. Cada atividade oferece 20 vagas.

A programação começa às 14h com a contação de história “A Lenda do Bumba Meu Boi”. A narrativa será apresentada com mamulengos de luva e termina com uma conversa sobre os personagens, os instrumentos musicais e a organização da festa. A atividade não tem limite de participantes.

Durante a confecção, educadores do Muhne explicarão a função de cada figura folclórica da manifestação | Foto: CGCOM/Fundaj

Às 15h, as crianças poderão escolher entre duas oficinas. Em “Construindo o Boi e os Personagens”, os participantes vão confeccionar máscaras de cartolina e decorá-las com tintas, colagens e papéis coloridos, a partir das figuras que compõem a manifestação cultural.

No mesmo horário, a oficina “O Grande Boi Colorido” será realizada nos jardins do museu. A proposta é decorar coletivamente um painel com a figura de um boi, utilizando tintas e colagens para explorar os símbolos e as cores da tradição maranhense.

Às 16h, a programação termina com o “Jogo de Tabuleiro Humano: A Jornada do Boi”. Divididas em equipes, as crianças vão percorrer um tabuleiro montado no chão, avançando as casas com o lançamento de um dado e cumprindo desafios relacionados à cultura popular brasileira. A atividade também é aberta a todos os participantes, sem limite de vagas.

Folclore

O Bumba Meu Boi do Maranhão reúne música, dança, teatro popular e religiosidade, com influências indígenas, africanas e europeias. A manifestação é tradicionalmente celebrada durante o ciclo junino e integra o patrimônio cultural imaterial brasileiro.

A história encenada tem como personagens Mãe Catirina, grávida que deseja comer língua de boi, e Pai Francisco, que mata o animal mais valioso da fazenda para atender ao pedido.

Após a morte do boi, o Pajé é chamado para fazê-lo voltar à vida. O animal renasce e volta a dançar, encerrando a narrativa.

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