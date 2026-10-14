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RECIFE

Museu do Homem do Nordeste promove atividades sobre o Bumba Meu Boi neste domingo (18)

Programação gratuita é voltada para crianças a partir dos seis anos; inscrições começam às 13h no local

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A programação será realizada no hall do Muhne, localizado no Campus Gilberto Freyre da Fundaj, no bairro de Casa ForteA programação será realizada no hall do Muhne, localizado no Campus Gilberto Freyre da Fundaj, no bairro de Casa Forte - Foto: CGCOM/Fundaj

O Museu do Homem do Nordeste (Muhne), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, realiza neste domingo (18) uma programação sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão, com atividades gratuitas para crianças a partir dos seis anos.

A agenda começa às 14h, com contação de história, e inclui oficinas de artes visuais e um jogo de tabuleiro humano.

As atividades acontecem no hall do museu, localizado no Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Para participar das oficinas “Construindo o Boi e os Personagens” e “O Grande Boi Colorido”, ambas às 15h, é necessário fazer inscrição presencial, a partir das 13h. Cada atividade oferece 20 vagas.

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A programação começa às 14h com a contação de história “A Lenda do Bumba Meu Boi”. A narrativa será apresentada com mamulengos de luva e termina com uma conversa sobre os personagens, os instrumentos musicais e a organização da festa. A atividade não tem limite de participantes.

Durante a confecção, educadores do Muhne explicarão a função de cada figura folclórica da manifestação | Foto: CGCOM/Fundaj

Às 15h, as crianças poderão escolher entre duas oficinas. Em “Construindo o Boi e os Personagens”, os participantes vão confeccionar máscaras de cartolina e decorá-las com tintas, colagens e papéis coloridos, a partir das figuras que compõem a manifestação cultural.

No mesmo horário, a oficina “O Grande Boi Colorido” será realizada nos jardins do museu. A proposta é decorar coletivamente um painel com a figura de um boi, utilizando tintas e colagens para explorar os símbolos e as cores da tradição maranhense.

Às 16h, a programação termina com o “Jogo de Tabuleiro Humano: A Jornada do Boi”. Divididas em equipes, as crianças vão percorrer um tabuleiro montado no chão, avançando as casas com o lançamento de um dado e cumprindo desafios relacionados à cultura popular brasileira. A atividade também é aberta a todos os participantes, sem limite de vagas.

Folclore
O Bumba Meu Boi do Maranhão reúne música, dança, teatro popular e religiosidade, com influências indígenas, africanas e europeias. A manifestação é tradicionalmente celebrada durante o ciclo junino e integra o patrimônio cultural imaterial brasileiro.

A história encenada tem como personagens Mãe Catirina, grávida que deseja comer língua de boi, e Pai Francisco, que mata o animal mais valioso da fazenda para atender ao pedido.

Após a morte do boi, o Pajé é chamado para fazê-lo voltar à vida. O animal renasce e volta a dançar, encerrando a narrativa.

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