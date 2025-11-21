Sáb, 22 de Novembro

Saúde

Museu do Imip completa 15 anos com acervo histórico da medicina pernambucana

Local, que carrega a história do complexo hospitalar, possui itens que marcaram a evolução da ciência no estado

Museu do Imip funciona dentro de uma construção que possui mais de 160 anosMuseu do Imip funciona dentro de uma construção que possui mais de 160 anos - Foto: Ivan Melo/Imip

No momento em que comemora 15 anos, que serão completados oficialmente neste sábado (22), o Museu do IMIP celebra o fato de ser guardião de um acervo histórico para a medicina pernambucana.

O local, que carrega a história do complexo hospitalar, funciona dentro do prédio dom Pedro II, construção que possui mais de 160 anos.

No museu, é possível encontrar não apenas itens utilizados pelo professor Fernando Figueira, fundador da Instituição, mas materiais que marcam a evolução da medicina no contexto estadual.

Outro objeto que pode ser contemplado é o primeiro bisturi elétrico de Pernambuco, importado da Alemanha na década de 80. O item foi doado pelo médico e cirurgião do IMIP, Cristiano Souza Leão, e pertencia ao seu pai, o também médico Caio Souza Leão.

Além disso, o visitante tem acesso a um kit para tratamento vascular do médico João Ricardo Tavares de Lima, Anais da Academia Pernambucana de Medicina, o livro de 1960 da História da Medicina em Pernambuco, do autor Leduar de Assis Rocha, e cartões postais de 1911 do Pedro II. 

O espaço possui ainda a Sala de Vídeo, Sala Imip e Sala Fernando Figueira, expondo painéis com publicações científicas, prêmios recebidos pela instituição, documentos e fotografias, biografias de pessoas importantes para o IMIP, instrumentos médicos utilizados antigamente, entre outros objetos.

  • Museu do Imip completa 15 anos de fundação neste sábado (22). Foto: Ivan Melo/Imip
    Museu do Imip completa 15 anos de fundação neste sábado (22). Foto: Ivan Melo/Imip
  • Acervo conta com objetos Foto: Divulgação/Museu do Imip
    Acervo conta com objetos Foto: Divulgação/Museu do Imip
  • Acervo também possui um kit para tratamento vascular do médico João Ricardo Tavares de Lima. Foto: Divulgação/Museu do Imip
    Acervo também possui um kit para tratamento vascular do médico João Ricardo Tavares de Lima. Foto: Divulgação/Museu do Imip
  • Primeiro bisturi elétrico de Pernambuco. Foto: Divulgação/Museu do Imip
    Primeiro bisturi elétrico de Pernambuco. Foto: Divulgação/Museu do Imip

“Criar lugares de preservação da memória é importante para manter a identidade cultural de um povo, honrar o passado e investir no futuro”, destacou Mariana Dantas, historiadora e coordenadora do Museu do IMIP desde a fundação.

