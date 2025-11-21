A- A+

Saúde Museu do Imip completa 15 anos com acervo histórico da medicina pernambucana Local, que carrega a história do complexo hospitalar, possui itens que marcaram a evolução da ciência no estado

No momento em que comemora 15 anos, que serão completados oficialmente neste sábado (22), o Museu do IMIP celebra o fato de ser guardião de um acervo histórico para a medicina pernambucana.

O local, que carrega a história do complexo hospitalar, funciona dentro do prédio dom Pedro II, construção que possui mais de 160 anos.

No museu, é possível encontrar não apenas itens utilizados pelo professor Fernando Figueira, fundador da Instituição, mas materiais que marcam a evolução da medicina no contexto estadual.

Outro objeto que pode ser contemplado é o primeiro bisturi elétrico de Pernambuco, importado da Alemanha na década de 80. O item foi doado pelo médico e cirurgião do IMIP, Cristiano Souza Leão, e pertencia ao seu pai, o também médico Caio Souza Leão.

Além disso, o visitante tem acesso a um kit para tratamento vascular do médico João Ricardo Tavares de Lima, Anais da Academia Pernambucana de Medicina, o livro de 1960 da História da Medicina em Pernambuco, do autor Leduar de Assis Rocha, e cartões postais de 1911 do Pedro II.

O espaço possui ainda a Sala de Vídeo, Sala Imip e Sala Fernando Figueira, expondo painéis com publicações científicas, prêmios recebidos pela instituição, documentos e fotografias, biografias de pessoas importantes para o IMIP, instrumentos médicos utilizados antigamente, entre outros objetos.

Museu do Imip completa 15 anos de fundação neste sábado (22). Foto: Ivan Melo/Imip

Acervo conta com objetos Foto: Divulgação/Museu do Imip

Acervo também possui um kit para tratamento vascular do médico João Ricardo Tavares de Lima. Foto: Divulgação/Museu do Imip

Primeiro bisturi elétrico de Pernambuco. Foto: Divulgação/Museu do Imip

“Criar lugares de preservação da memória é importante para manter a identidade cultural de um povo, honrar o passado e investir no futuro”, destacou Mariana Dantas, historiadora e coordenadora do Museu do IMIP desde a fundação.

