Recife Governo do estado abre licitação para obra de conservação do Museu do Trem, no Centro do Recife Obra contempla serviços de acessibilidade, recuperação da coberta, renovação dos pisos originais e instalação de climatização

O Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), publicou, nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial, o edital de licitação para contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução de serviços de restauração, requalificação e conservação da Estação Central Capiba - Museu do Trem, localizada no Centro do Recife.

As companhias que desejarem concorrer ao processo terão até às 10h do dia 11 de junho para entregarem suas propostas. O edital está disponível no site do PE Integrado (acesse aqui).

“O nosso compromisso é salvaguardar nossos patrimônios para preservar a rica história de Pernambuco. Temos importantes obras no centro do Recife, a exemplo do Cinema São Luiz, o Liceu de Artes e Ofício e a Igreja Matriz de Santo Antônio, que também estão contemplados por obras de conservação. Agora, anunciamos a requalificação da Estação Central Capiba, fechada desde 2022 por ter suas obras paralisadas. Esta obra irá garantir a valorização dos nossos bens culturais que serão devolvidos à população”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Elaborado pela equipe técnica da Fundarpe, o projeto contempla serviços de acessibilidade, complementação da recuperação da coberta, renovação dos pisos originais em madeira e assoalho, implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio, além da instalação de climatização em todos os ambientes.

A previsão das obras é de 10 meses e a expectativa é que o Museu do Trem seja reaberto ao público no segundo semestre de 2026.

“A requalificação do Museu do Trem é fundamental para preservar a história do patrimônio ferroviário do nosso Estado. Finalizar essa obra permitirá a reabertura desse importante equipamento, de forma mais segura e acessível para toda a população", ressalta a diretora-presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Primeira etapa

De acordo com o governo do estado, ao assumir o mandato em 2023, a gestão recebeu a Estação Central Capiba - Museu do Trem com as obras paralisadas, sendo necessário um grande esforço para retomada dos serviços e conclusão do contrato anteriormente firmado.

Ainda segundo a gestão, já foram executados serviços de pinturas externas nas fachadas, restauro das esquadrias em madeira, pintura dos gradis em ferro, além de restauro do piso e da estrutura de madeira de alguns ambientes, comprometidos por cupins. Em relação à fachada principal, foram realizados reparos no lanternim e recuperação do vitral.

Museu do Trem

A Estação Central Capiba foi inaugurada no final de 2014. O local abriga o requalificado Museu do Trem, que é considerado o primeiro do Brasil e o segundo do gênero da América Latina. Tendo Gilberto Freyre como patrono, o Museu do Trem foi inaugurado em 25 de outubro de 1972.



