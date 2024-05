A- A+

guerra no oriente médio Museu Rainha Sofía muda nome de ciclo de palestras pró-Palestina por conotação "ofensiva" Conjunto de atividades se chamava 'Do rio até o mar' e recebeu críticas da embaixada de Israel e da comunidade judaica na Espanha

O Museu Rainha Sofía, em Madri, anunciou nesta quinta-feira (16) que mudou o nome de um ciclo de atividades em apoio aos palestinos por apresentar uma conotação "ofensiva", depois de receber críticas da embaixada de Israel e da comunidade judaica na Espanha.

O museu estatal decidiu alterar o ciclo chamado "Do rio até o mar" porque "carregava uma conotação ofensiva para certas comunidades". Agora, a atividade é chamada "Encontros de pensamento crítico. Solidariedade internacional com a Palestina".

A frase "Do rio até o mar" refere-se às fronteiras da Palestina antes da criação do Estado de Israel em 1948, sob mandato britânico, e irritou a embaixada israelense e a comunidade judaica na Espanha, que consideraram o título um chamado "à aniquilação de Israel".

O Museu Rainha Sofía explicou em comunicado que fez a mudança alinhada com o objetivo de "buscar espaços de encontro através da cultura e do debate intelectual". O ciclo de atividades, que inclui conferências, conversas e encontros com artistas palestinos, busca mostrar "apoio e solidariedade à Palestina" e fazer um apelo "ao cessar-fogo", apontou o museu.

A embaixada de Israel e a comunidade judaica têm denunciado um aumento do antissemitismo na Espanha desde o início da guerra na Faixa de Gaza, após o ataque dos militantes do Hamas em 7 de outubro.

A Espanha é um dos países da União Europeia mais críticos em relação à forma como Israel está conduzindo suas operações militares naquela região. O governo do socialista Pedro Sánchez pretende reconhecer o Estado palestino simultaneamente com a Irlanda e a Eslovênia em 21 de maio, segundo o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

