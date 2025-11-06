A- A+

Compesa Museu Universo Compesa é reinaugurado após modernização do espaço Melhorias vão desde a modernização tecnológica à atualização de conteúdos expositivos e acessibilidade

Após um período sem atividades para requalificação e modernização do espaço, o Museu Universo Compesa foi reinaugurado na quarta-feira (5). Localizado no térreo da sede administrativa da Compesa, no bairro de Santo Amaro, Recife, o museu agora oferece uma experiência ainda mais inovadora, inclusiva e conectada aos desafios ambientais contemporâneos.

As melhorias vão desde a modernização tecnológica à atualização de conteúdos expositivos e adesivação das rampas de acessibilidade, garantindo mais conforto e inclusão aos visitantes. O espaço também ganhou nova iluminação em LED, sensores de presença, projetores de última geração e uma nova identidade visual que integra o ambiente interno ao espaço verde da sede.

O evento contou com a participação do secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, que representou a governadora Raquel Lyra; o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, o Secretário de Relações Institucionais da empresa, Eduardo Holanda, e demais diretores da empresa.

A solenidade também foi prestigiada por Rosélia Rocha e Maria Eduarda Belém, representando a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula, e a presidente da Fundarpe, Renata Borba, respectivamente.

A requalificação consolida o museu como um equipamento mais sustentável. Os projetores e sistemas de iluminação agora operam com tecnologia LED, reduzindo o consumo de energia e ampliando a eficiência.

O museu também passa a contar com um novo mobiliário expositivo, composto por 18 módulos móveis que permitem a apresentação de novas exposições temporárias, além da itinerância pedagógica a fim de apresentar o museu às escolas e instituições públicas, despertando ainda mais o interesse da visita aos espaços do museu.

O Secretário de Recursos Hídricos, Almir Cirilo, elogiou as inovações do museu e destacou seu papel educativo na conscientização sobre o uso responsável da água, ressaltando a importância de aproximar a Compesa da sociedade, especialmente das crianças e jovens, para formar gerações mais conscientes.

A importância do Museu Universo Compesa também foi destacada pelo presidente da Compesa, Douglas Nóbrega. “Trata-se de um espaço educativo e inspirador, com grande valor socioambiental e destaque pela qualidade e inovação, sendo um “pedaço de futuro” da empresa”, pontuou, expressando ainda orgulho pela reinauguração e pelo alto padrão do museu.

Veja também