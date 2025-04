Museu Universo Compesa recebe exposição internacional "Água é Vida"

A- A+

A exposição internacional de fotografia Água é Vida, organizada pela Embaixada dos Países Baixos, segue em cartaz até 30 de abril no Museu Universo Compesa.

A mostra, que já percorreu diversos países, foi inaugurada na segunda-feira (31) e pode ser visitada no hall da sede administrativa da Compesa, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. As visitas devem ser agendadas pelo telefone (81) 99488-5059.

A exposição reúne 19 fotografias de diferentes países, destacando a relação humana com a água. Entre os registros, está a foto do pernambucano José Nunes, única representante brasileira na mostra.

A imagem mostra um pescador puxando sua rede cheia de resíduos plásticos no Rio Capibaribe. Além do Brasil, participam fotógrafos de Bangladesh, Benim, Egito, Eslovênia, Filipinas, Índia, Líbia, Macedônia do Norte, Mali, Malta, Marrocos, México, Moçambique, Nigéria, Paquistão, Peru, Quênia e Tanzânia.

As imagens retratam problemas ambientais relacionados à água, como poluição de rios e oceanos, descarte inadequado de plástico, falta de acesso a água potável e impactos das mudanças climáticas.

“A exposição tem um significado muito importante para os Países Baixos, pois tem como objetivo contribuir, de forma interativa, com a construção do pensamento crítico da sociedade sobre essa demanda mundial urgente, que é o cuidado com a água”, afirmou Annelijn W. van den Hoek, cônsul honorária dos Países Baixos.

O presidente da Compesa, Alex Campos, destacou a importância da exposição para o Museu Universo Compesa:

“Um novo momento é percebido pelo Museu Universo Compesa que, além das exposições autorais, passa a receber agora mostras de outras instituições. A novidade surge inclusive com uma exposição fotográfica muito significativa, sensivelmente elaborada pela Embaixada dos Países Baixos que, diante do atual cenário mundial, idealizou e produziu a mostra para reflexão.”

A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, ressaltou a relevância do tema para o estado:

“A água é muito mais que um recurso essencial para a vida. Para Pernambuco, as águas são fonte de história, identidade e inspiração. Portanto, é muito oportuna essa reflexão proposta pela Embaixada dos Países Baixos e que a Compesa recebe e abre agora ao público", destacou.

