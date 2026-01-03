Sáb, 03 de Janeiro

Futebol Internacional

Musiala volta aos treinos no Bayern seis meses após levar entrada dura de Donnarumma no Mundial

Atleta está cada vez mais próximo de voltar a vestir a camisa do clube alemão após sofrer fratura na fíbula e luxação do tornozelo

Musiala ficou fora dos gramados por seis meses após sofrer investida dura em partida do Mundial de ClubesMusiala ficou fora dos gramados por seis meses após sofrer investida dura em partida do Mundial de Clubes - Foto: Reprodução/@bayern

O início de 2026 teve um significado especial para Jamal Musiala, jovem talento do Bayern de Munique, que está cada vez mais próximo de voltar a vestir a camisa do clube alemão.

O meia-atacante de 22 anos retornou aos treinos nesta sexta-feira, um dia antes da reapresentação do elenco após o recesso de fim de ano, encerrando um sofrimento de seis meses afastado da bola.

Musiala se machucou em uma dura dividida com o goleiro Donnarumma (atualmente no Manchester City) na derrota do Bayern para o Paris Saint-Germain por 2 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes, em 5 de julho do ano passado.

O atleta sofreu uma fratura da fíbula e luxação do tornozelo, que o levaram diretamente para o hospital no retorno dos Estados Unidos para a Alemanha. 

Esta nova etapa marca a fase final do processo de recuperação. Musiala realizou exercícios de estabilidade e fortalecimento no centro de treinamento do clube alemão, antes de completar uma sessão individual no gramado.

Com a volta do grupo do recesso, ele deverá ser inserido nos treinos coletivos antes do retorno definitivo.

Em 16 de dezembro, pouco antes da pausa do fim de ano, o atleta havia realizado uma atividade com bola no campo.

A expectativa do técnico Vincent Kompany é contar com Musiala ainda no fim de janeiro. O Bayern volta a campo no próximo dia 11, contra o Wolfsburg, pela 16ª rodada da Bundesliga. A equipe bávara lidera a competição de forma invicta, com 41 pontos, nove à frente do Borussia Dortmund, o vice-líder.

