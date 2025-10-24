A- A+

DIVERSÃO Ki Família Kids: festa vai transformar domingo das crianças do Alto José do Pinho, no Recife Programação começa às 15h do próximo domingo (26), último do mês das crianças

O tradicional evento infantil "Ki Família Kids" vai levar diversão à Zona Norte do Recife com um dia todo especial dedicado aos pequeninos, neste último domingo (26) de outubro, mês dedicado às crianças.

A programação gratuita será na Rua Severino Bernadino Pereira, no Alto José do Pinho, a partir das 15h.

De acordo com a organização, o evento tem o objetivo resgatar e valorizar a cultura e tradição das festas infantis, proporcionando momentos de lazer e diversão para a garotada.

Brinquedos como pula-pula, tobogãs, piscina de bolinhas, futebol de sabão, entre outros, devem garantir a animação. Ainda dentro das ações, serão distribuídas sacolinhas com guloseimas, além do tradicional ‘quebra- panela’.

O evento é promovido pela Ki Família, uma agremiação carnavalesca tradicional da Zona Norte, que completou dez anos em 2025.

Presidente do bloco, Anderson Ricardo convida o público para prestigiar o evento que é livre para toda a população.

“Pela primeira vez o bloco Ki Família, além do Carnaval e do São João, resgata as festividades de rua infantis. Então, a gente convida toda a Zona Norte. Tragam as crianças e venham com a família para se divertir com a gente. Vamos ter brinquedos infláveis, quebra-panela, guloseimas, brincadeiras e até sorteios. Vai ser uma tarde recreativa para todas as crianças”, destaca.

