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RECIFE Música na Igreja realiza concerto gratuito na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife Projeto promove experiência cultural com a Orquestra Campo Grande, neste domingo (17)

A prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-L), promove, no próximo domingo (17), às 17h, mais uma edição do projeto Música na Igreja que se apresentará na histórica Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife.

A iniciativa oferece uma experiência cultural gratuita ao público, reunindo música erudita e popular em um dos mais importantes patrimônios históricos da capital de Pernambuco.

O concerto será apresentado pela Orquestra Campo Grande e conta com um repertório que atravessa diferentes estilos e épocas da música, incluindo clássicos de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Mozart e Gabriel Fauré, além de composições populares consagradas como “Hallelujah”, de Leonard Cohen, “Carinhoso”, de Pixinguinha, e “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.

O projeto Música na Igreja busca fortalecer o turismo cultural e religioso do Recife, promovendo a ocupação dos espaços históricos da cidade por meio de programação artística de qualidade.

Nesta edição, o cenário escolhido, inspirado em modelos consolidados em cidades europeias, foi a Igreja Madre de Deus, um dos patrimônios da cidade. A programação é totalmente gratuita e aberta ao público.

Serviço:

Música na Igreja – Igreja Madre de Deus

Local: Igreja Madre de Deus

Data: Domingo, 17 de maio

Horário: 17h

Endereço: Rua Madre de Deus, s/n, Bairro do Recife

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