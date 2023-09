A- A+

RIO DE JANEIRO Músico acusado de abusar sexualmente das enteadas durante quatro anos é preso pela polícia Segundo as investigações, o crime aconteceu entre 2008 e 2012, quando as duas meninas ainda eram menores. Elas só se sentiram à vontade para contar à mãe após separação do casal

Um músico de 42 anos foi preso por policiais civis da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) na tarde desta terça-feira, na Ilha do Governador. Ele é acusado de abusar sexualmente das próprias enteadas entre os anos de 2008 a 2012, quando elas tinham entre 8 e 13 anos de idade.

Segundo a polícia, as investigações começaram em maio de 2018, época que as vítimas já haviam completado a maioridade. Dois meses antes a mãe delas havia se separado do acusado após 17 anos de convivência. Foi quando as meninas se sentiram à vontade para denunciar os abusos que sofreram.





O músico foi localizado e preso na Ilha do Governador, e, segundo os policiais, não resistiu a prisão. O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanecerá preso e à disposição da justiça.

