Músico estadunidense leva festa de São João a Nova York para celebrar a cultura de Pernambuco

A- A+

A quase 6.800 quilômetros do Recife, onde os festejos de São João estão embalando a capital de Pernambuco desde a última quinta-feira (15), a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, recebeu uma celebração especial com o toque e a tradição da cultura nordestina.

A iniciativa partiu de Robert Buonaspina, músico e professor estadunidense responsável pela organização do evento. Esta foi a segunda vez que Robert promoveu uma festa de São João inspirada na música e na culinária local. Para ele, a atitude é "uma forma autêntica e afetuosa de mostrar a beleza completa de Pernambuco".

Com um trio de forró ao vivo e uma mesa repleta de comidas típicas com dois tipos de bolo de rolo, a festa aconteceu no dia 13 de junho, em um apartamento no Upper West Side, que fica no bairro de Manhattan.

Em conversa com a Folha de Pernambuco, Buonaspina contou como a sua relação com as festas juninas começou.

Durante a realização de seu mestrado na Manhattan School of Music, uma instituição de ensino nova-iorquina, ele estudou a música brasileira como parte de sua formação. Com o contato, Rob, como é chamado carinhosamente, se apaixonou pelos gêneros musicais da região Nordeste, como o forró, xote e baião.

"Já estive no Brasil quatro vezes e duas dessas no Recife, onde me conectei profundamente com músicos e também com a tradição do São João. De vez em quando, também toco viola num grupo de forró aqui em Nova York, então manter esse espírito vivo é algo muito importante pra mim!"

No período da pandemia, o músico passou a se dedicar ao estudo do português. Mas somente em 2022 que ele fez a sua primeira viagem ao país e começou a se aprofundar mesmo no idioma. "Seria um sonho poder realizar um estudo mais longo no país ou participar de algum tipo de intercâmbio e, ao mesmo tempo, aprender mais sobre a vasta, bela e diversa música brasileira", comentou.

Buonaspina já esteve em Pernambuco duas vezes e tem um carinho muito forte pelo estado. Foto: Cortesia

"Fiquei muito feliz em me conectar com Recife nas minhas visitas e em fazer muitos amigos, tanto por meio de conhecidos músicos de outras partes do Brasil quanto quando estive na cidade."

Em relação à festa de São João, Robert conta que a ideia de promover o evento nasceu graças à identificação que ele sente com a música e a cultura pernambucana.

"É um projeto totalmente feito com carinho e no espírito da comunidade", disse o artista.

"Isso desperta em mim um sentimento profundo de pertencimento, de lar mesmo sem ter nascido dentro dela, apenas a adotando aos poucos ao longo dos últimos seis anos. Recife e Pernambuco têm um lugar muito especial nesse processo, pois, de certa forma, representam para mim o que o Brasil pode ter de mais acolhedor e genuíno. E, claro, sou apaixonado pelas sobremesas do Nordeste, especialmente o bolo de rolo!"

Além das celebrações juninas, Robert também faz questão de levar a música brasileira para os estadunidenses. Ele contou que já ministrou oficinas sobre o assunto na igreja que trabalha como curador e diretor musical. Na universidade onde trabalha, Buonaspina se esforça para dar destaque a artistas e arranjadores do Brasil.

"Nos Estados Unidos, muitas vezes falta um contato mais direto com a profundidade e a riqueza da cultura brasileira, e eu tenho enorme alegria em fazer a minha parte para celebrar e divulgar tudo o que há de tão belo no Brasil, especialmente em Recife."

"Minha esperança é continuar fazendo essa festa todos os anos, talvez até duas vezes por ano, como forma de continuar celebrando e divulgando a beleza de Pernambuco para o mundo", completou.



Veja também