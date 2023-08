A- A+

Argentina Músicos argentinos chamam jovens à reflexão após avanço do antissistema Milei Os apoiadores de Milei são, em sua maioria, homens jovens com menos de 30 anos

Um grupo formado por alguns dos músicos mais populares na Argentina, como a estrela pop Lali Espósito, os rappers Trueno e Ca7riel, chamaram seus seguidores à reflexão sobre o avanço do ultraliberal Javier Milei, o candidato com maior votação nas primárias de domingo, que escolheram os aspirantes às presidenciais de outubro.

"Seus direitos são a única coisa que você tem, não os dê de presente", disse Trueno a seus fãs, nesta terça-feira (15), pela rede social X, antigo Twitter.

Milei, do novo partido La Libertad Avanza (A Liberdade Avança), obteve 30% dos votos nas primárias, surpreendendo o cenário político argentino, e deixou em segundo e terceiro lugares as coalizões tradicionais Juntos por el Cambio (Juntos pela Mudança), opositora de centro direita, e Unión Por la Patria (União pela Pátria), do peronismo governista.

Milei, um libertário antissistema, tem definido como "uma aberração a ideia de que onde há uma necessidade, há um direito" e propõe, entre outras medidas, cobrar pela educação e a saúde pública, anular a lei do aborto, e cortar ajudas sociais, em um programa de governo variado.

Os apoiadores de Milei são, em sua maioria, homens jovens com menos de 30 anos.

"É perigoso que tenha gente que vote em um anti-direitos", "que perigoso, que triste", manifestou-se Lali Espósito no domingo, após a divulgação dos resultados da votação, na qual mais de 7 milhões de eleitores apoiaram o líder do La Libertad Avanza.

Milei ignorou as críticas e disse, em declarações à TV, não conhecer a artista multipremiada, que tem grande popularidade na América Latina, lota estádios em seus shows e tem mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais.

"Não a conheço, eu escuto ópera e Rolling Stones", disse Milei.

Espósito também recebeu mensagens de seguidores que criticaram sua postura: "7 milhões de pessoas te disseram ontem para calar a boca", respondeu a usuária @EugeniaRolon.

Mais críticas

Outro que criticou as propostas do candidato à Presidência foi o músico Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza, conhecido como Ca7triel, que publicou um vídeo extenso no Instagram.

"Quando eu era moleque, tive o privilégio de ir ao colégio, à escola porque era grátis, pública. Se não [fosse], não poderia ter ido porque não tinha grana para pagar por minha educação", disse o guitarrista e rapper de 30 anos. "Se os hospitais e a saúde tivessem sido privatizados, eu estaria morto", acrescentou.

No vídeo, em que aparece vestindo roupas pretas, boné e óculos, Ca7riel se aproxima da câmera para concluir: "então, eu digo que é muito importante pensar no nosso futuro e nas mãos de quem vamos deixá-lo. Fique esperto porque no futuro você vai precisar de coisas e não vai poder pedi-las porque estes são direitos, e onde há uma necessidade, há um direito. Então, quando você precisar, vai ser tarde demais, meu amor".

Milei já tinha tido uma divergência com a banda argentina La Renga, que vetou o uso de seu hit, 'Panic show', em vários atos de sua campanha.

Ao contrário, o candidato conta com o apoio de El Dipy, cantor de cumbia villera e aspirante a intendente no bairro popular de La Matanza, em Buenos Aires, onde ficou em segundo lugar, com 27,3% dos votos nas primárias de domingo.

