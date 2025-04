A- A+

GASTOS Musk afirma que equipe já fez 'ótimo trabalho' em reduzir gastos do governo dos EUA O bilionário estimou que devem ser economizados cerca de US$ 150 bilhões no ano fiscal de 2026

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do governo norte-americano de Donald Trump, Elon Musk, afirmou nesta quinta-feira, 10, que sua equipe fez um "ótimo trabalho" em reduzir gastos. A declaração foi realizada durante reunião de gabinete no período da tarde desta quinta-feira, 10.

O bilionário estimou que devem ser economizados cerca de US$ 150 bilhões no ano fiscal de 2026.

Musk elogiou a parceria dos outros departamentos e agências do governo.

Nas últimas semanas, o bilionário desmentiu rumores de que deixará seu papel na Casa Branca, mas entrou em atrito com algumas autoridades do governo ao questionar a imposição de tarifas recíprocas.

Lugar para investimentos

Na mesma reunião de gabinete, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, defendeu que o país ainda é o "melhor lugar para investir", citando a resiliência da economia e a leitura benigna do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês).

Bessent afirmou que "muitos países querem entrar em acordos" comerciais com os Estados Unidos e esclareceu que o presidente Donald Trump será incluído em todas as negociações sobre as políticas tarifárias.

O secretário também comentou sobre o projeto orçamentário aprovado nesta quinta pela Câmara dos Representantes, expressando confiança de que em breve deve ser transformado em um projeto de lei e aprovado rapidamente pelo Congresso.

Bessent notou que a proposta inclui a elevação do teto da dívida.

