ECONOMIA Musk assume controle de sistema de pagamentos do Tesouro americano "A corrupção e o desperdício estão sendo erradicados em tempo real", afirmou o homem mais rico do mundo

Os colaboradores de Elon Musk assumiram o controle do sistema de pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por distribuir trilhões de dólares em fundos federais, uma medida denunciada por políticos democratas como "extremamente perigosa".

"A corrupção e o desperdício estão sendo erradicados em tempo real", afirmou o homem mais rico do mundo, que o presidente americano, Donald Trump, nomeou para dirigir uma comissão para "eficiência governamental" (Doge, na sigla em inglês).

O sistema de pagamentos do Internal Revenue Service (IRS) do Tesouro americano gerencia o fluxo de fundos federais, incluindo US$ 6 trilhões (R$ 35 trilhões, na cotação atual) por ano para o fundo de pensão público, o programa de seguro de saúde Medicare, os salários federais e outros gastos essenciais.

De acordo com o The Washington Post, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, aprovou a medida, que só foi possível depois que um funcionário de alto escalão foi colocado em licença administrativa após se recusar a entregar as chaves do sistema às equipes de Musk.

Posteriormente, o alto funcionário se aposentou, declarou à AFP uma fonte próxima ao assunto.

O presidente americano elogiou o bilionário, que, segundo ele, sabe "reduzir custos", e acrescentou que "às vezes não concordamos e não vamos aonde ele quer ir. Mas acho que está fazendo um grande trabalho".

De acordo com o site Wired, o dono da Tesla, X e SpaceX, colocou jovens que trabalham para a Doge em cargos importantes do governo. Estas equipes agora têm acesso sem precedentes ao sistema de pagamentos, normalmente reservado para funcionários públicos de carreira.

A senadora democrata Elizabeth Warren, membro do Comitê Bancário do Senado, classificou a situação como "extremamente perigosa" em uma carta a Bessent.

"Estou alarmada que, em uma de suas primeiras ações como secretário, você parece ter cedido o controle de um sistema altamente sensível responsável pelos dados privados de milhões de americanos — e um pilar fundamental de nosso governo — a um bilionário não eleito e a um número desconhecido de seus subordinados não qualificados", escreveu.

Warren também afirmou que demitir funcionários qualificados "aumenta o risco de que o país não pague sua dívida, o que poderia desencadear uma crise financeira mundial".

Trump respondeu que Musk "não pode fazer ou não fará" nada sem "a nossa aprovação".

Na rede social X, Musk prometeu "entretenimento garantido" na resposta a um publicação que indicava que a Doge descobriria "fraude e corrupção em uma escala sem precedentes em muitos departamentos governamentais".

