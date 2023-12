A- A+

NEGÓCIOS Musk ataca CEO da Disney, que tirou anúncios do X: 'deve ser demitido imediatamente' Empresa de entretenimento aderiu ao boicote publicitária ao X, plataforma de mídia social do bilionário

Elon Musk atacou publicamente, pela segunda vez, o CEO da Walt Disney aumentando as críticas sobre a decisão da empresa de entretenimento de aderir a um boicote publicitário à sua plataforma de mídia social.

"Walt Disney está se revirando no túmulo por causa do que Bob fez com sua empresa", disse Musk no X, o serviço de mídia social do qual ele é proprietário. Musk também disse que Iger "deveria ser demitido imediatamente".

Os comentários foram feitos depois que a Disney, juntamente com outras empresas, suspendeu seus gastos com publicidade no X, antigo Twitter, após o endosso de Musk a comentários antissemitas no site. A Disney era um dos maiores anunciantes do X.

"Os anunciantes têm muitas opções de onde gastar seu dinheiro de marketing, e o Twitter/X certamente não é uma plataforma de anúncios obrigatória, nunca foi", disse Rich Greenfield, analista de mídia da LightShed Partners. "As marcas querem ter confiança na administração, na liderança e na segurança da marca, e é difícil ver como o ataque a um dos CEOs mais respeitados do mundo pode atingir esse objetivo."

Em uma série de postagens hoje, o CEO da Tesla pareceu se referir ao desempenho de bilheteria de alguns lançamentos recentes de filmes da Disney, dizendo que Iger "lança mais bombas do que um B-52".

A Disney não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Musk também fez referência a uma ação judicial do Novo México que alega que o conteúdo do Facebook e do Instagram possibilitou o abuso sexual e o tráfico de crianças.

"Por que não há boicote de anunciantes, Bob Eiger?" Musk escreveu no X. "Você está endossando esse material!" O erro de grafia do sobrenome de Iger foi de Musk.

O grupo de vigilância liberal Media Matters for America informou recentemente que anúncios no X da Apple, IBM e Oracle estavam sendo veiculados ao lado de conteúdo pró-nazista. Musk processou o grupo.

Durante uma participação no DealBook Summit do New York Times na semana passada, Musk disse que os anunciantes estavam tentando chantageá-lo. Ele apontou Iger, que participou do mesmo evento.

