INTERNACIONAL Musk cancela apoio do X a programa de ex-âncora da CNN horas depois de ser entrevistado por ele Bilionário envolveu-se em nova polêmica ao criticar o jornalista Don Lemon por ter feito com ele uma entrevista abordando assuntos críticos: 'faltou autenticidade'

O bilionário Elon Musk protagoniza hoje mais uma polêmica em sua plataforma X (ex-Twitter) ao cancelar abruptamente uma parceria com o ex-âncora da CNN Don Lemon após ter sido entrevistado pelo jornalista para seu novo talk show.

Musk será o convidado da estreia do novo programa de Lemon, que seria veiculado no X com o apoio da plataforma, dentro de seu plano de ampliar a produção de conteúdo em vídeo que veicula. A entrevista foi gravada na sexta-feira e está prevista para ir ao ar no dia 18.

No entanto, Musk aparentemente não gostou da conversa e decidiu suspender a parceria que o X teria com o programa de Lemon.

O jornalista afirmou nas redes sociais que foi informado da decisão horas depois de ter conduzido a entrevista com Musk, mas reafirmou que ainda vai exibi-la como o primeiro episódio do The Don Lemon Show no dia 18, mas no YouTube e em plataformas de podcasts, além do seu perfil no X.

O X anunciou o programa de Lemon em janeiro como parte de uma série de programação de vídeo que pretende incentivar, com diferentes pontos de vista. A previsão era que os episódios de 30 minutos fossem ao ar três vezes por semana, com estreias exclusivas na plataforma. Mas os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

“Elon me encorajou publicamente a me juntar ao X com um novo programa, dizendo que eu teria seu ‘total apoio’ ve que sua ‘praça digital é para todos’”, disse Lemon, que foi demitido da CNN em 2023 após 17 anos.

Em um post no X, ele acrescentou que Musk “e sua equipe buscaram o acordo em inúmeras conversas e assumiram compromissos significativos sobre o apoio que X forneceria ao programa.”

Musk confirmou em um post no X que cancelou a parceria e, perguntado por internautas o motivo, afirmou que a abordagem de Lemon durante a entrevista o desagradou. Ele disse que era “basicamente apenas CNN, mas nas redes sociais. Isso não funciona, como evidenciado pelo fato de a CNN estar morrendo”, afirmou, referindo-se a uma suposta queda de audiência do mais tradicional canal de TV de notícias americano.

“Em vez de ser o verdadeiro Don Lemon, era apenas Jeff Zucker falando através de Don, então faltou autenticidade”, acrescentou Musk, referindo-se ao ex-chefe da CNN.

Lemon disse ter acreditado na palavra de Musk e de sua equipe de que estavam interessados em trabalhar diretamente com vozes novas e diversas. E que o bilionário aceitou dar a entrevista sem restrições. Por isso ele abordou as diversas polêmicas de sua atividade profissional, como os planos da SpaceX, e sua personalidade, como a visão política em relação à eleição presidencial e o uso de drogas.

“Tivemos uma boa conversa”, disse Lemon. “É evidente que ele teve uma visão diferente.”

O X confirmou que encerrou seu acordo com o novo programa. “Como qualquer empresa, reservamo-nos o direito de tomar decisões sobre as nossas parcerias comerciais”, afirmou a empresa num post. “X é uma plataforma que defende a liberdade de expressão e temos orgulho de oferecer um ambiente aberto para diversas vozes e perspectivas”.

O X afirmou ainda que o Don Lemon Show “pode publicar seu conteúdo no X, sem censura.”

