Musk chama agência de ajuda internacional dos EUA de "organização criminosa"

O bilionário Elon Musk chamou neste domingo a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, na sigla em inglês) de "organização criminosa", após o presidente Donald Trump decidir congelar as ajudas de Washington a outros países por três meses. Os comentários vieram depois que dois principais oficiais de segurança da Usaid, o diretor John Voorhees e seu vice, foram colocados em licença administrativa na noite de sábado após se recusarem a dar aos representantes do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) de Musk acesso aos sistemas internos.

"Usaid é uma organização criminosa", escreveu Musk em sua rede social X, ao responder a um vídeo no qual a agência é acusada de estar supostamente envolvida "em trabalhos sujos da CIA" e na "censura da internet".

Várias pessoas que se identificaram como representantes do Doge estavam na sede da Usaid na semana passada, exigindo acesso aos registros financeiros e de pessoal da agência, de acordo com duas autoridades americanas. Segundo o New York Times, os funcionários entraram em conflito com Voorhees ao tentarem entrar entrar em uma área segura dos escritórios da agência para obter material confidencial. Ele foi afastado da função logo depois.





O chefe de gabinete da agência, Matt Hopson, um nomeado político do governo Trump que havia começado o trabalho dias atrás, renunciou após o ocorrido, disseram duas autoridades familiarizadas com o assunto. Além disso, houve conversas entre funcionários atuais e antigos da agência e legisladores de que a Usaid, que recebe seu financiamento do Congresso, poderia ser incorporada ao Departamento de Estado em uma forma drasticamente reduzida.

Pressão interna: Funcionários públicos dos EUA temem monitoramento e dizem se sentir 'em estado de sítio' por medidas de Trump

A Usaid, que gastou cerca de US$ 38,1 bilhões em serviços de saúde, assistência a desastres, esforços antipobreza e outros programas de assistência estrangeira no ano fiscal de 2023, compõe menos de 1% do orçamento federal. Ela recebe orientação de política externa do Departamento de Estado, mas opera independentemente.

Em meio às polêmicas, o site da agência saiu do ar neste sábado — uma possível indicação de uma perda iminente da autonomia da agência que os funcionários previram que Trump tornaria oficial em breve com uma ordem executiva. Além disso, o site do Departamento de Estado tem uma página com postagens arquivadas da agência de ajuda.

Legisladores e agentes humanitários também relataram que pelo menos algumas das placas na sede da agência foram removidas. Porta-vozes da Casa Branca não retornaram imediatamente um pedido de comentário.

Teorias de conspiração

O esforço de corte de custos liderado por Musk no Doge, que não é um departamento governamental, é uma força-tarefa com um poder incomum e inédito na gestão Trump. Uma ordem executiva assinada pelo presidente deu aos seus trabalhadores acesso irrestrito a agências governamentais, dando a Musk uma ferramenta poderosa para monitorar e potencialmente limitar os gastos do governo. Em teoria, porém, os funcionários ainda precisariam obter autorizações de segurança adequadas para acessar material confidencial.

Mas além dos afastamentos e da pressão sobre a agência, Musk também usou sua plataforma X para postar uma série de mensagens nos últimos dias expressando fúria com a Usaid e expressando teorias da conspiração sobre ela.

Neste domingo, sem apresentar provas, ele perguntou a seus 215 milhões de seguidores: "Vocês sabiam que a Usaid, usando SEUS impostos, financiou pesquisas sobre armas biológicas, incluindo a Covid-19, que matou milhões de pessoas?". O empresário não forneceu mais detalhes sobre tais acusações, que funcionários da administração anterior, do democrata Joe Biden, haviam vinculado a uma campanha de desinformação russa.

Katie Miller, uma funcionária da iniciativa Musk, respondeu no domingo aos relatos de oficiais de segurança sendo afastados. "Nenhum material confidencial foi acessado sem as devidas autorizações de segurança", ela disse no X.

De acordo com o NYT, mais funcionários da agência foram colocados em licença remunerada neste fim de semana, mas os números exatos não estão claros, disseram as autoridades. Uma sensação de desespero tem se instalado entre os funcionários que permaneceram na Usaid quando souberam das novas suspensões, e eles já se prepararam para demissões ainda mais radicais e uma paralisação da agência.

As mudanças em andamento também abalaram organizações sem fins lucrativos apoiadas pela Usaid. Esses grupos já estavam se recuperando da decisão do governo Trump de congelar quase todos os programas de ajuda externa, uma medida que foi ligeiramente modificada por uma vaga isenção subsequente para programas que administram ajuda humanitária vital.

"Um colapso abrupto da agência colocaria os direitos de milhões de pessoas ao redor do mundo em maior risco como resultado", disse Paul O'Brien, diretor executivo da Anistia Internacional, em uma declaração. "O que desmantelar a Usaid não faz é tornar ninguém mais seguro ou mais próspero. O Congresso deve intervir imediatamente para desafiar isso."

A interferência do Doge nas agências governamentais também se estendeu para o Departamento do Tesouro. Musk recebeu recentemente o acesso ao sistema de pagamentos da agência, após impasse semelhante com um funcionário graduado do Tesouro, em disputa que levou a seu afastamento e posterior aposentadoria repentina.

Com New York Times e AFP.

