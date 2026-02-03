A- A+

espanha Musk chama chefe do governo espanhol de 'tirano' e 'traidor' por medidas sobre redes sociais O bilionário fez esse comentário depois que Sánchez disse que quer proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos

Elon Musk, proprietário da Tesla e da rede social X, acusou nesta terça-feira (3) o chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, de ser um "tirano e um traidor", depois do anúncio de medidas sobre as plataformas digitais.

"O sujo Sánchez é um tirano e traidor do povo da Espanha", escreveu Musk na rede X, acompanhado de um emoji de cocô.

O bilionário fez esse comentário depois que Sánchez disse que quer proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, durante um discurso na Cúpula Mundial de Governos que acontece em Dubai.

O dirigente de esquerda também anunciou que haverá mudanças nas leis para que "os executivos das plataformas sejam legalmente responsáveis de muitas infrações que ocorrem em seus sites".

"Isso significa que os diretores-gerais dessas plataformas tecnológicas serão responsabilizados criminalmente pela não eliminação de conteúdos ilegais ou que incitem ao ódio", sentenciou.

O presidente do governo espanhol não conta com maioria no parlamento e tem tido problemas para conseguir o apoio necessário para a aprovação de leis.

Veja também