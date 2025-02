A- A+

ECONOMIAS Musk considera enviar cheques de US$ 5 mil a todos os norte-americanos usando economias do Doge Segundo o site oficial do Doge, até a última segunda-feira, o Departamento gerou uma economia estimada de US$ 55 bilhões para os cofres públicos dos EUA

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (Doge, na sigla em inglês), Elon Musk, afirmou no X que pretende discutir com o presidente Donald Trump uma proposta chamada "Dividendos do Doge". O plano prevê a devolução de um cheque de reembolso de US$ 5 mil aos contribuintes, financiado pelas economias geradas pelo Departamento.

No X, James Fishback, CEO da empresa de investimentos Azoria, sugeriu que "um cheque de reembolso fiscal seja enviado após a expiração do Doge, em julho de 2026, financiado exclusivamente por uma parte das economias totais" obtidas pelo Departamento. Musk respondeu à ideia dizendo que iria "verificar com o presidente".

A proposta de Fishback prevê que 20% dos US$ 2 trilhões economizados pelo Doge sejam distribuídos entre cerca de 79 milhões de famílias que pagam impostos nos EUA. Isso representaria um retorno de aproximadamente US$ 5 mil por domicílio, segundo o executivo.

Mais tarde, Musk voltou a se pronunciar sobre o tema, ponderando que "obviamente, o presidente é o comandante-chefe, então isso depende inteiramente dele". Fishback celebrou o interesse do CEO da Tesla, afirmando que "é uma honra que Musk tenha demonstrado interesse nos 'Dividendos do Doge' para o presidente Trump".

Segundo o site oficial do Doge, até a última segunda-feira, o Departamento gerou uma economia estimada de US$ 55 bilhões para os cofres públicos dos EUA. As reduções de custos vêm de medidas como "detecção e eliminação de fraudes, cancelamento e renegociação de contratos e arrendamentos, venda de ativos, cancelamento de subsídios, redução da força de trabalho, mudanças programáticas e economia regulatória".



