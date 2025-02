Musk diz que funcionários federais dos EUA deverão explicar seu trabalho ou serão demitidos

Elon Musk, o bilionário conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste sábado (22) que todos os funcionários públicos federais devem apresentar uma prestação de contas de sua semana de trabalho ou, caso contrário, perderão seus empregos.

"De acordo com as instruções do presidente @realDonaldTrump, todos os funcionários federais em breve receberão um e-mail solicitando compreender o que realizaram na semana passada. A falta de resposta será considerada como uma demissão", disse Musk, a quem Trump incumbiu de cortar gastos do governo, em uma publicação no X.