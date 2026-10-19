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ESTADOS UNIDOS

Musk diz que quer dar ações da SpaceX a todas as crianças dos EUA

Há cerca de 73 milhões de jovens com menos de 18 anos nos Estados Unidos, segundo dados de 2024 do Departamento do Censo deste país

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O CEO da Tesla, Elon MuskO CEO da Tesla, Elon Musk - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

O bilionário Elon Musk afirmou nesta segunda-feira (19) que daria a cada criança dos Estados Unidos uma participação em sua empresa de foguetes, SpaceX.

"No ano que vem, darei uma de minhas ações da SpaceX a cada criança nos Estados Unidos", disse Musk, o homem mais rico no mundo, no X, detalhando que "esta será a primeira de muitas", sem explicar como o plano funcionaria.

Há cerca de 73 milhões de jovens com menos de 18 anos nos Estados Unidos, segundo dados de 2024 do Departamento do Censo deste país.

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O anúncio foi feito após o presidente americano, Donald Trump, ter prometido em setembro dar 5.000 dólares (25.410 reais, na cotação atual) a cada adulto americano caso o Partido Republicano, do qual é parte, mantivesse o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro.

A SpaceX, da qual Musk detém 38% das ações, segundo a Forbes, estabeleceu o recorde da maior oferta pública inicial da história, arrecadando 85,7 bilhões em junho (443,6 bilhões na cotação do mês) com sua entrada na Bolsa de Valores.

O megafoguete Starship da empresa alcançou a órbita pela primeira vez em setembro, um novo marco nos planos do bilionário para chegar a Marte.

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