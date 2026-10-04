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EUA Musk diz que vai renomear SpacexAI para SpacexSI após Trump adotar termo "Superinteligência" A alteração visa alinhar a empresa com novas diretrizes governamentais

O CEO da SpaceX, Elon Musk, afirmou neste domingo (4) que pretende mudar o nome da unidade de inteligência artificial da companhia, SpaceXAI, para SpaceXSI, em referência à expressão "superinteligência", adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



"Sim, faremos essa mudança", respondeu Musk no X a um usuário que perguntou se a empresa poderia adotar o novo nome.

Trump vem pressionando pelo uso de superinteligência no lugar de inteligência artificial (IA). Em discurso no mês passado à Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente afirmou que documentos oficiais dos EUA deveriam abandonar a expressão "IA".

"A partir de agora, todos os documentos dos Estados Unidos, e, espero, do mundo, serão alterados para usar o termo muito mais preciso "super", em oposição a "artificial". Portanto, é superinteligência", declarou.



A mudança ocorre após Musk participar, ao lado de executivos de outras grandes empresas de tecnologia, de um acordo voluntário firmado com o governo Trump para ampliar controles e auditorias sobre sistemas de IA.

O pacto prevê mecanismos internos de supervisão, auditorias externas independentes e comitês nos conselhos das companhias para avaliar riscos.

Trump tem defendido que os EUA acelerem o desenvolvimento da tecnologia e evitou apoiar restrições que, segundo ele, poderiam enfraquecer a liderança americana na disputa com a China.

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