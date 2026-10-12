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ESTADOS UNIDOS

Musk doa US$ 276 milhões a campanhas de direita para 'midterms' nos EUA

No total, o empresário já gastou US$ 366 milhões (R$ 1,82 bilhão) nas chamadas "midterms"

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Dono da Tesla e da SpaceX e ex-integrante do governo republicano de Donald Trump, Musk destinou esse montante desde julhoDono da Tesla e da SpaceX e ex-integrante do governo republicano de Donald Trump, Musk destinou esse montante desde julho - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, doou US$ 276 milhões (R$ 1,38 bilhão) a organizações que impulsionam a campanha de candidatos de direita para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira (12) a imprensa americana.

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Dono da Tesla e da SpaceX e ex-integrante do governo republicano de Donald Trump, Musk destinou esse montante desde julho. Com isso, tornou-se o maior doador individual da campanha para as eleições legislativas de 3 de novembro, segundo The New York Times.

No total, o empresário já gastou US$ 366 milhões (R$ 1,82 bilhão) nas chamadas “midterms". O principal destinatário dos recursos foi o Fundo de Liderança do Partido Republicano, com US$ 158 milhões (R$ 787 milhões), que busca preservar sua estreita maioria no Congresso.

Não é a primeira vez que o bilionário destina grandes quantias à campanha republicana. Na eleição presidencial de 2024, contribuiu com US$ 290 milhões para a campanha de Trump, que derrotou com ampla margem a candidata democrata Kamala Harris.

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