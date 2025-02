A- A+

EUA Musk encaminha acordo de demissão com 20 mil servidores Encarregado por Trump de encaminhar cortes de gastos e aumentar a eficiência estatal, megaempresário avança com sua agenda quase livre de controle administrativo, segundo relatos

Com o trabalho de sua equipe no centro dos questionamentos sobre conflito de interesse e limites de atuação nas primeiras semanas do governo de Donald Trump, o bilionário Elon Musk acelerou sua agenda de cortes, que promete reduzir custos e reformular a administração federal americana.

Mais de 20 mil funcionários — cerca de 1% da força de trabalho federal — inscreveram-se para uma oferta de demissão em troca de um acordo diferido, que o megaempresário espera que elimine até 10% da força de trabalho federal de 2,3 milhões de servidores.

A proposta, que pode ser aceita por uma série de funcionários federais até quinta-feira, estabelece que eles deixem seus empregos até o final de fevereiro, tendo salários garantidos até o final de setembro. Eles também precisam concordar em não processar o governo.

Uma pessoa próxima a Musk, ouvida pelo The Wall Street Journal, comparou o presidente-executivo da Tesla a Dick Cheney, vice-presidente durante o governo George W. Bush, considerado a pessoa mais poderosa para ocupar o cargo devido ao seu acesso ao presidente e seu profundo conhecimento de como o governo federal operava.

Fontes do governo ouvidos pelo New York Times afirmam que Musk é amplamente visto como alguém que opera com um nível de autonomia que quase ninguém pode controlar.

Ele recebeu de Trump o comando do Serviço Digital dos Estados Unidos (USDS, na sigla em inglês), criado em 2014 para atualizar e organizar os serviços on-line do governo americano — rebatizado como Serviço Doge dos EUA.

A equipe, em pouco mais de duas semanas, ganhou acesso aos sistemas do Departamento de Recursos Humanos do governo federal e ao sistema de pagamento do Tesouro — uma ferramenta poderosa para monitorar e potencialmente limitar os gastos do governo. O que levantou uma série de preocupações.

— Elon não pode fazer, e não vai fazer, nada sem nossa aprovação e nós vamos dar aprovação a ele no que for apropriado. No que não for apropriado, não daremos — disse Trump a jornalistas reunidos no Salão Oval da Casa Branca, na segunda-feira, em meio à polêmica sobre o fechamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid).

O megaempresário fez tudo isso sem se afastar de suas funções na rede social X, na Tesla e na Space X. De acordo com apuração do Wall Street Journal, ele foi designado como “funcionário especial do governo”, um status temporário, que o permite trabalhar na Casa Branca por 130 dias sem preencher formulários de divulgação financeira — uma formato que os dois partidos já utilizaram para fazer nomeações no passado.

Também não está claro se a equipe designada por Trump está sendo paga pelo governo federal ou se podem ter outros empregos fora do governo — o que abriria um precedente preocupante sobre conflito de interesses.

Trump também concedeu a Musk um vasto poder sobre a burocracia que regula suas próprias empresas e concede contratos a elas. O bilionário também tem peso nas decisões de indicações políticas, tendo apontado Troy Meink como secretário da Força Aérea, de acordo com três pessoas com conhecimento direto da função. Meink chefiou anteriormente um escritório do Pentágono, que ajudou Musk a garantir um contrato multibilionário para a SpaceX ajudar a construir e implantar uma rede de satélites espiões para o governo federal.

Ferramenta poderosa: Musk ganha acesso a sistema de pagamentos do Tesouro, podendo dar a Trump meio de restringir repasses do Congresso

Não há precedente de um funcionário do governo com a quantidade de possíveis conflitos de interesse de Musk, que possui participações nacionais e conexões estrangeiras, como relações comerciais na China. E não há precedente para alguém que não seja um funcionário em tempo integral ter tal capacidade de remodelar a administração federal. Trump, porém, garante que essa é uma situação que está sob controle.

— Se houver um conflito [de interesses], não o deixaremos chegar perto — disse Trump, sem detalhar quem exatamente bloquearia Musk quando necessário, ou se ele foi impedido de atuar em qualquer parte do governo até agora.

Ferramenta útil

Musk vem desempenhando um papel mais eficaz do que assessores do círculo interno do presidente acreditavam. Com agências que o Partido Republicano pressionava na mira, ele obteve acesso a importantes sistemas financeiros e de dados, entrou em disputa com funcionários de carreira e usou uma série de táticas, incluindo intimidação e uma espécie de exposição on-line para prevalecer.

Uma fonte ouvida pelo jornal americano Washington Post afirmou que as ações do bilionário não são monitoradas de perto pelo presidente, mas que o republicano vê o aliado como alguém que cumpre o papel que lhe foi designado. Trump também avaliaria como positivo o fato de outra pessoa assumir a frente em determinadas medidas impopulares, sem que ele sofra o desgaste.

— Ele é um grande cortador de custos — disse Trump a repórteres no domingo. — Às vezes não concordamos com isso e não iremos aonde ele quer ir. Mas acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele é um cara inteligente.

Tentativas de contenção

As promessas do presidente não acalmaram democratas e servidores públicos que veem na atuação de Musk um risco institucional. Ao menos quatro ações judiciais foram movidas em um tribunal federal para contestar a autoridade do bilionário e as ações da nova administração, mas ainda não se sabe se a revisão judicial pode acompanhar o Sr. Musk.

O New York Times falou com mais de trinta funcionários atuais e antigos da administração federal dos EUA, funcionários federais e pessoas próximas a Musk, que descreveram sua influência crescente sobre o governo federal. Poucos estavam dispostos a falar oficialmente, por medo de retaliação.

— Antes que o Congresso e os tribunais possam responder, Elon Musk terá fechado todo o governo — disse um funcionário que trabalha dentro de uma agência onde representantes da iniciativa de corte de custos de Musk afirmaram ter tomado o controle.

Musk, por sua vez, diz que está fazendo reformas há muito esperadas. Até agora, sua equipe afirmou ter ajudado o governo federal a economizar mais de US$ 1 bilhão por dia por meio de esforços como o cancelamento de arrendamentos de edifícios federais e contratos relacionados à diversidade, equidade e inclusão, embora tenham fornecido poucos detalhes.

Seus aliados agora também pretendem injetar ferramentas de inteligência artificial em sistemas governamentais, usando-as para avaliar contratos e recomendar cortes. Na segunda-feira, Thomas Shedd, um ex-engenheiro da Tesla que foi escolhido para liderar uma equipe de tecnologia na Administração de Serviços Gerais, disse a alguns membros da equipe que esperava colocar todos os contratos federais em um sistema centralizado para que pudessem ser analisados por inteligência artificial, disseram três pessoas familiarizadas com a reunião.

