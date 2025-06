A- A+

desmentiu Musk nega reportagem do New York Times que o acusou de usar drogas: 'mentindo descaradamente' Jornal americano citou pessoas próximas ao bilionário e afirmou que ele fez uso de cetamina, cogumelos alucinógenos e ecstasy

O bilionário Elon Musk negou neste sábado a reportagem do New York Times que o acusou de usar drogas extensivamente no ano passado durante a campanha eleitora americana vencida por Donald Trump. Em uma publicação na rede social X, da qual é proprietário, Musk acusou o jornal americano de mentir em suas alegações.

"Aliás, para deixar claro, eu NÃO estou usando drogas! O New York Times estava mentindo descaradamente. Eu experimentei cetamina prescrita há alguns anos e disse isso no X, então isso nem é novidade. Ajuda a sair de buracos mentais sombrios, mas não tomei desde então", escreveu o CEO de empresas como Tesla e Space X, respondendo ao comentário de um internauta.



O New York Times publicou uma reportagem na sexta-feira, citando pessoas próximas ao bilionário, afirmando que ele mantinha um consumo de drogas "muito além do uso ocasional". O texto aponta que Musk teria usado cetamina, um anestésico potente que chegou a afetar sua bexiga, cogumelos alucinógenos e ecstasy — além de viajar com uma caixa de remédios diária que continha cerca de 20 comprimidos, incluindo alguns com marcações do estimulante Adderall. O jornal disse ter tido acesso a uma foto dessa caixa.

O Times também relembrou comportamentos erráticos mantidos pelo bilionário, incluindo uma saudação nazista no ano passado, mas disse não ter informações se ele fez uso das substâncias enquanto ocupava um cargo no governo.

Em uma aparição de despedida ao lado de Trump no Salão Oval da Casa Branca — Musk entregou o cargo a frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) durante a semana — , o bilionário inicialmente se esquivou de uma pergunta sobre o consumo de drogas.

A aparição chamou atenção pelo olho roxo ostentado por Musk, que atraiu bastante atenção, pois veio logo após a reportagem sobre seu suposto uso de drogas. Sobre o olho roxo, Musk disse que se feriu enquanto brincava com seu filho pequeno, X, quando disse à criança para lhe dar um tapa na cara.

— E ele deu. Acontece que até mesmo uma criança de cinco anos te dando um soco na cara é... — acrescentou, antes de terminar o discurso.

Saiba mais: Musk diz estar ‘decepcionado’ com projeto de lei de política interna de Trump e fala em 'gasto massivo' do governo

Mais tarde na sexta-feira, quando um repórter perguntou a Trump se ele sabia do "uso regular de drogas" por Musk, Trump respondeu: "Não sabia", acrescentando que achava o bilionário "um cara fantástico".

Musk já havia admitido tomar cetamina, dizendo que a receita lhe era para tratar um "estado de espírito negativo" e sugerindo que o uso de drogas beneficiava seu trabalho.

