ESTADOS UNIDOS Musk planeja usar terminais Starlink no sistema de espaço aéreo dos EUA Iniciativa do empresário e homem mais rico do mundo, um dos principais conselheiros de Donald Trump, levanta questões sobre conflito de interesses

A SpaceX, de Elon Musk, busca implantar terminais de internet via satélite da Starlink para ajudar a acelerar uma atualização das redes de tecnologia de informação que dão suporte ao sistema de espaço aéreo nacional da Federal Aviation Administration dos Estados Unidos (FAA), a agência que regula a aviação no país, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela agência Bloomberg.

A iniciativa levanta questões sobre conflitos de interesses para o império empresarial de Musk e o futuro de um contrato de US$ 2 bilhões concedido em 2023 à Verizon Communications para atualizar a infraestrutura crítica, de acordo com as pessoas, que não estavam autorizadas a falar publicamente.

Musk aprovou uma remessa de 4.000 terminais Starlink para a FAA na semana passada para a iniciativa, disse uma das fontes. Um terminal já foi instalado no laboratório de tecnologia de controle de tráfego aéreo da FAA em Atlantic City, Nova Jersey, para testes, segundo a fonte.





A fonte disse que o programa será chamado TDM X. O objetivo é ter todo o programa totalmente funcional dentro de 12 a 18 meses.

Um porta-voz da FAA confirmou que a agência está testando um terminal em Atlantic City e dois terminais em locais não críticos de segurança no Alasca. A FAA tem considerado o uso da Starlink no reparo de conexões de telecomunicações para fornecer informações meteorológicas mais confiáveis em locais remotos, incluindo no Alasca, disse o porta-voz por email.

O contrato da Verizon apoia a FAA na manutenção e atualização de sua infraestrutura crítica, disse o porta-voz da empresa Rich Young por email. “Proteger os americanos que dependem de um sistema de controle de tráfego aéreo seguro e funcional é mais importante do que nunca”, acrescentou Young. “Nossas melhorias ajudarão a fazer isso acontecer.”

A SpaceX não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário da Bloomberg. “O sistema da Verizon não está funcionando e, portanto, está colocando os passageiros aéreos em sério risco”, postou Musk em sua plataforma de mídia social X.

As fontes disseram que não estava claro como o uso dos terminais da Starlink poderia impactar o contrato existente com a Verizon.

A iniciativa estenderia o alcance de Musk para a FAA, o fiscalizador da segurança da aviação que regula os lançamentos de foguetes da SpaceX.

Musk está supervisionando um amplo esforço para remodelar o governo dos EUA sob o presidente Donald Trump, e tem contratos significativos com agências federais. O sistema de controle de tráfego aéreo da FAA gerência 45.000 voos transportando quase 3 milhões de pessoas nos EUA a cada dia.

Melhorar a rede envelhecida de espaço aéreo da FAA atraiu nova atenção após uma colisão fatal no ar entre um jato regional e um helicóptero militar perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, em janeiro. Após o acidente, Trump chamou a atual tecnologia de controle de tráfego aéreo de “obsoleta”.

Os testes com a Starlink da FAA marcam as últimas incursões que a SpaceX está fazendo com governos e empresas globalmente — uma expansão que foi ainda mais acelerada pela maior influência e alcance político de Musk.

Em dezembro, a Bloomberg informou que a SpaceX recebeu um contrato do Pentágono para expandir o acesso da Ucrânia a uma versão mais segura e militarizada da rede de satélites da Starlink.

