Musk prevê grande investimento para campanha de republicanos nas legislativas dos EUA
Magnata do setor tecnológico prevê relançar o PAC, a organização política que gastou mais de 260 milhões de dólares (cerca de 1,3 bilhão de reais) na campanha de Trump
Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, prepara um investimento importante para impulsionar a campanha dos republicanos para manter o controle do Congresso nas eleições legislativas de novembro, segundo informou o veículo Axios nesta quinta-feira (30).
Musk reativará a engrenagem que o transformou no maior financiador do retorno de Donald Trump ao poder em 2024.
O magnata do setor tecnológico prevê relançar o PAC, a organização política que gastou mais de 260 milhões de dólares (cerca de 1,3 bilhão de reais) na campanha de Trump, segundo fontes familiarizadas com os planos citadas pelo Axios.
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A organização concentrará sua estratégia no contato porta a porta, na publicidade digital e no envio de correspondência direta para eleitores conservadores com menos probabilidade de participar das eleições.
Musk não especificou o valor que pretende investir.
O "America PAC" não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.
A intervenção de Musk poderia dar um impulso significativo aos republicanos, diante dos baixos índices de aprovação de Trump, da preocupação com a economia e da oposição à guerra com o Irã, que ameaçam as apertadas maiorias do partido no Senado e na Câmara dos Representantes.
Os comitês republicanos e os grupos aliados têm vantagem financeira sobre os democratas, enquanto a organização MAGA Inc. de Trump acumulou centenas de milhões de dólares.
Se Musk finalmente se envolver na campanha, marcará um novo ponto na relação de altos e baixos com Trump.
O trilionário trabalhou brevemente no governo como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, antes de romper publicamente com Trump pela legislação sobre o gasto republicano. Ele chegou até a sugerir que poderia criar um terceiro partido.
No entanto, mais tarde, retomou suas contribuições a causas republicanas, incluindo doações bilionárias a candidatos individuais e grupos políticos conservadores.
"O America PAC foi um parceiro essencial em nossa operação em 2024, e seu retorno para 2026 é um enorme impulso para os republicanos de todo o país", declarou o assessor político de Trump, James Blair, ao Axios.