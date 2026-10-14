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Conflito Musk sugere que governo dos EUA é responsável por problemas com Starshield na Ucrânia O bilionário também fez uma distinção entre o Starshield, utilizado pela Ucrânia em suas comunicações na linha de frente, e a Starlink, limitada a usos civis

O bilionário Elon Musk sugeriu, nesta quarta-feira (14), que qualquer interrupção relatada pela Ucrânia em seu sistema de comunicações via satélite Starshield é responsabilidade do governo dos Estados Unidos, e não de sua empresa.

"Os sistemas Starshield são propriedade e estão sob o controle do governo americano. Qualquer limite de velocidade ou de uso é decidido pelo Exército dos Estados Unidos e, em última instância, pelo presidente" Donald Trump, disse Musk.

O bilionário também fez uma distinção entre o Starshield, utilizado pela Ucrânia em suas comunicações na linha de frente, e a Starlink, limitada a usos civis.

Ambos os sistemas via satélite foram projetados pela SpaceX, empresa de propriedade de Elon Musk.

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