Musspe Museu de Solos de Pernambuco completa 17 anos de fundação; saiba mais No local, o acervo do Museu exibe um conjunto de peças distribuídas entre monólitos dos principais solos do estado

Você, morador da capital pernambucana, já se atentou para o solo do Sertão do Estado? E o sertanejo, que nunca saiu das suas cercanias, já se deteve pensando em como é o solo das bandas literâneas? Para mostrar os vários tipos de solo que compõem Pernambuco, Recife conta com um espaço dedicado ao assunto. E com entrada gratuita.



Inserido no Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, o Museu de Solos de Pernambuco Professor Mateus Rosas Ribeiro (Musspe) já completou, este mês, 17 anos. A instituição foi criada em 04 de setembro de 2006. A data de inauguração é semelhante ao aniversário do homenageado, professor Mateus Ribeiro (in memoriam).

O museu

No local, há um conjunto de monólitos dos principais solos de Pernambuco. No total, cerca de 300 itens de rochas, minerais e fósseis são apresentados no local.





O museu reúne informações sobre as características morfológicas e o material de origem, químicas, mineralógicas e físicas dos solos pernambucanos e de minerais, fósseis e rochas.

Ainda no local, existe um perfil como um banco de dados organizado por perfil, que ajuda ações e pesquisa para a gestão agrícola e ambiental do Estado.

“O Musspe tem alcançado êxito em um dos seus principais objetivos, que é o de aproximar os temas relacionados ao solo ao cotidiano dos públicos visitantes, por meio da difusão/popularização do conhecimento”, afirmou Gilvanildo Ferreira, museólogo do Museu de Solos de Pernambuco.

A instituição recebe atualmente incentivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) num projeto de revitalização, ampliação e acessibilidade do espaço.

O museu também é motivado pelo programa de Apoio a Museus e Centro de Ciência e Tecnologia a Espaços Científico-Culturais.

No projeto, existem uma elaboração de plano museológico (em andamento), inventário museológico do acervo e a nova expografia.

Visitas ao local

As visitas ao Musspe são gratuitas, de segunda a sexta, das 8h às 17h, com agendamento. Para mais informações, interessados devem entrar em contato através do email: [email protected].

