Mutirão com serviços gratuitos de saúde acontece neste sábado (2), em Areias, na Zona Oeste

Um mutirão com serviços gratuitos de saúde, como aferição da pressão arterial, escuta psicológica e avaliação odontológica, será realizado neste sábado (2), em Areias, na Zona Oeste do Recife.



A ação acontecerá das 9h às 14h, na Escola de Referência em Ensino Médio José Mariano, localizada na av. Dr. José Rufino, 892.



A iniciativa será do Centro Universitário Mauricio de Nassau Recife (Uninassau), campus Boa Viagem, na Zona Sul, em parceria com a Associação Areias Saúde e Cidadania (AASC).



Os serviços oferecidos para a população serão anamnese, aferição da pressão arterial, avaliação postural, escuta psicológica, avaliação odontológica, orientação e atividades nutricionais, entre outros. Haverá também orientação financeira

Não será necessário realizar inscrição para participar. De acordo com a Uninassau, os atendimentos acontecerão por ordem de chegada.

"O objetivo do projeto é oferecer saúde, bem-estar e assistência social para população, além de conhecimento. É nossa missão como instituição socialmente responsável”, ressaltou a coordenadora do curso de Psicologia da Uninassau Boa Viagem e organizadora da ação, Ikla Cavalcante.

Serviço:

Ação social da Uninassau no bairro de Areias, no Recife

Data: sábado (2)

Hora: 9h às 14h

Local: Erem José Mariano, na avenida Dr. José Rufino, 892, Areais, no Recife.

