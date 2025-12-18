Mutirão da Periferia leva ações de cidadania para três municípios do Grande Recife
Atendimento ginecológico e emissão de registro civil estão entre os serviços oferecidos gratuitamente em Olinda, Jaboatão dos Guararapes e no Recife
O Mutirão da Periferia estará na última quinzena do ano em Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Recife, com emissão de registro civil e atendimento ginecológico gratuitos.
Esta ação é promovida pelo governo de Pernambuco e tem como objetivo levar cidadania a comunidades através da prestação de serviços. Desta vez, ela ocorrerá nos dias 18, 19, 20 e 27 de dezembro.
Segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito estão entre os documentos que a população terá acesso. E ainda segunda via de averbação de divórcio e óbito na certidão, além de registro tardio de nascimento.
Leia também
• Centro recebe ações do 3º Mutirão PopRuaJud PE nesta quarta-feira (17)
• Cetene e ONG Xô Plástico realizam mutirão de limpeza de mangue no Recife
• Em primeiro dia de Mutirão Nacional, IMIP realiza mais de 100 cirurgias eletivas
Os mutirões serão promovidos pela Secretaria Executiva de Periferias (Seper), em parceria com as Secretarias Estadual de Defesa Social e Estadual de Saúde.
Realizados em diferentes bairros do Grande Recife, os mutirões têm o objetivo de levar serviços de cidadania, aproximar a população do acesso a direitos e reduzir a vulnerabilidade social.
“O Mutirão da Periferia faz a mediação entre as necessidades das comunidades e os serviços que outras secretarias podem oferecer, mobilizando a chegada dessas ações aos territórios periféricos, como a emissão de documentos e a realização de exames de mamografia”, afirma Pedro Ribeiro, secretário executivo de Periferias.
A iniciativa acontece desde o mês de maio e já garantiu documentação para mais de 3 mil pessoas. Criada em março de 2025, a Seper está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), do Governo do Estado de Pernambuco.
Programe-se
Quinta-feira (18/12)
Horário: 8h às 12h
Local: Muribeca - Jaboatão
Endereço: Rua Armando Tavares n 134 (sede do somos todos Muribeca)
Serviços: acesso gratuito à documentação civil
Parceria: Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência
Local: UR 7 Várzea - Recife
Endereço: Rua Roraima 116 UR7 Várzea (na associação de moradores)
Serviços: acesso gratuito à documentação civil
Parceria: Secretaria Estadual de Defesa Social
Horário: 8h às 17h
Local: Terminal de ônibus de Passarinho - Olinda
Endereço: Estrada do Passarinho, 11
Serviços: Carreta da Mulher Pernambucana
Parceria: Secretaria Estadual de Saúde
Sexta-feira (19/12)
Horário: 8h às 17h
Local: Terminal de ônibus de Passarinho - Olinda
Endereço: Estrada do Passarinho, 11
Serviços: Carreta da Mulher Pernambucana
Parceria: Secretaria Estadual de Saúde
Sábado, 20/12
Horário: 8h às 17h
Local: Terminal de ônibus de Passarinho - Olinda
Endereço: Estrada do Passarinho, 11
Serviços: Carreta da Mulher Pernambucana
Parceria: Secretaria Estadual de Saúde
Sábado, 27/12
Horário: 8h às 12h
Local: Socorro (Jaboatão)
Endereço: Escola Alice Vilar de Aquino, S/N Bairro (em frente ao Quartel 14 bimtrz)
Serviços: acesso gratuito à documentação civil