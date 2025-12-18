A- A+

INCLUSÃO Mutirão da Periferia leva ações de cidadania para três municípios do Grande Recife Atendimento ginecológico e emissão de registro civil estão entre os serviços oferecidos gratuitamente em Olinda, Jaboatão dos Guararapes e no Recife

O Mutirão da Periferia estará na última quinzena do ano em Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Recife, com emissão de registro civil e atendimento ginecológico gratuitos.

Esta ação é promovida pelo governo de Pernambuco e tem como objetivo levar cidadania a comunidades através da prestação de serviços. Desta vez, ela ocorrerá nos dias 18, 19, 20 e 27 de dezembro.

Segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito estão entre os documentos que a população terá acesso. E ainda segunda via de averbação de divórcio e óbito na certidão, além de registro tardio de nascimento.

Os mutirões serão promovidos pela Secretaria Executiva de Periferias (Seper), em parceria com as Secretarias Estadual de Defesa Social e Estadual de Saúde.

Realizados em diferentes bairros do Grande Recife, os mutirões têm o objetivo de levar serviços de cidadania, aproximar a população do acesso a direitos e reduzir a vulnerabilidade social.

“O Mutirão da Periferia faz a mediação entre as necessidades das comunidades e os serviços que outras secretarias podem oferecer, mobilizando a chegada dessas ações aos territórios periféricos, como a emissão de documentos e a realização de exames de mamografia”, afirma Pedro Ribeiro, secretário executivo de Periferias.

A iniciativa acontece desde o mês de maio e já garantiu documentação para mais de 3 mil pessoas. Criada em março de 2025, a Seper está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), do Governo do Estado de Pernambuco.

Programe-se

Quinta-feira (18/12)

Horário: 8h às 12h

Local: Muribeca - Jaboatão

Endereço: Rua Armando Tavares n 134 (sede do somos todos Muribeca)

Serviços: acesso gratuito à documentação civil

Parceria: Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência

Local: UR 7 Várzea - Recife

Endereço: Rua Roraima 116 UR7 Várzea (na associação de moradores)

Serviços: acesso gratuito à documentação civil

Parceria: Secretaria Estadual de Defesa Social

Horário: 8h às 17h

Local: Terminal de ônibus de Passarinho - Olinda

Endereço: Estrada do Passarinho, 11

Serviços: Carreta da Mulher Pernambucana

Parceria: Secretaria Estadual de Saúde

Sexta-feira (19/12)

Horário: 8h às 17h

Local: Terminal de ônibus de Passarinho - Olinda

Endereço: Estrada do Passarinho, 11

Serviços: Carreta da Mulher Pernambucana

Parceria: Secretaria Estadual de Saúde

Sábado, 20/12

Horário: 8h às 17h

Local: Terminal de ônibus de Passarinho - Olinda

Endereço: Estrada do Passarinho, 11

Serviços: Carreta da Mulher Pernambucana

Parceria: Secretaria Estadual de Saúde

Sábado, 27/12

Horário: 8h às 12h

Local: Socorro (Jaboatão)

Endereço: Escola Alice Vilar de Aquino, S/N Bairro (em frente ao Quartel 14 bimtrz)

Serviços: acesso gratuito à documentação civil

