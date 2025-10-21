A- A+

Recuperação Mutirão da Polícia Civil de Pernambuco devolve celulares perdidos a vítimas de roubo e furto Cerca de 1.500 aparelhos foram recuperados e entregues aos seus proprietários na manhã desta terça-feira (21), em todo o estado

Aproximadamente 1.500 aparelhos celulares foram devolvidos aos seus legítimos proprietários, que foram vítimas de roubo, furto ou extravio, em um mutirão realizado na manhã desta terça-feira (21), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

As ações ocorreram simultaneamente no Recife; em Caruaru, no Agreste; e em Petrolina, no Sertão do estado.

A iniciativa faz parte do Programa Recupera, que, em conjunto com o Programa Alerta Celular, facilita a identificação e devolução dos dispositivos localizados após ações policiais.

De acordo com o órgão, o funcionamento do Programa Recupera utiliza o número de Imei e as informações registradas nos boletins de ocorrência. A Polícia Civil, então, consegue rastrear onde e por quem o celular está sendo utilizado.



Quando o aparelho é identificado, a pessoa que está com ele recebe uma mensagem via WhatsApp, informando que se trata de um produto roubado e recebe a orientação para comparecer, de forma espontânea, à delegacia indicada e realizar a devolução.

Polícia Civil de Pernambuco organiza mutirão para entregar celulares recuperados aos seus donos. Foto: Divulgação/PCPE

Proprietário de celular recebe o aparelho perdido em mutirão do Programa Recupera, em parceria com o Programa Alerta Celular. Foto: Divulgação/PCPE

Dispositivos foram localizados após identificação e devolução durante ações policiais. Foto: Divulgação/PCPE

Dona de celular perdido recebe o aparelho durante mutirão no Auditório da Sede Operacional da Polícia Civil de Pernambuco. Divulgação/PCPE

Policiais civis devolveram cerca de 1.500 aparelhos celulares que foram roubados, furtados ou extraviados. Foto: Divulgação/PCPE

A PCPE reforçou que os contatos realizados no âmbito do Programa Recupera são feitos exclusivamente por meio de mensagens claras, diretas e seguras. O objetivo do contato é somente orientar sobre a devolução do aparelho, sem qualquer solicitação de dados sigilosos.

“A Polícia Civil, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou informações sigilosas por meio do WhatsApp, redes sociais ou e-mail. Caso receba qualquer mensagem de um suposto policial civil, a orientação é: não forneça dados sensíveis, não realize transações financeiras e não clique em links que redirecionem a sites, aplicativos ou formulários externos. A conduta correta é procurar diretamente a delegacia para regularizar a situação”, afirmou a delegada Kelly Luna, diretora adjunta da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM/PCPE).

As forças de segurança seguem atuando de maneira integrada em duas frentes para recuperar mais celulares, com o foco principal de ampliar o número de devoluções de aparelhos e restringir o comércio ilegal de celulares em Pernambuco.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realiza abordagens durante as rondas ostensivas nas ruas para verificar se o celular tem registro de furto ou roubo no Sistema Alerta Celular, enquanto a Polícia Civil faz o cruzamento de dados que possibilita a recuperação dos aparelhos.

