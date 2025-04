Recife: mutirão de atendimento jurídico gratuito acontece a partir de segunda-feira (28), na Ficr

A- A+

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (Ficr), que fica no bairro da Iputinga, Zona Oeste da capital, vai fazer um mutirão com atendimentos gratuitos para áreas jurídicas.

O evento, que será promovido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade, vai ocorrer entre segunda-feira (28) e terça-feira (29), de 14h às 17h, na sede da Ficr.

A iniciativa também será realizada na quarta-feira (30), dessa vez na Comunidade de Santo Amaro, na rua Cirilo Barreto n.º 28, no mesmo horário dos dias anteriores.

Os interessados podem esclarecer questões relacionadas ao Direito da Família. Entre os temas mais procurados estão a homologação de divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, pensão alimentícia, guarda de filhos e reconhecimento de paternidade.

Para participar do momento, basta que a população compareça ao local do evento com um documento de identificação pessoal e reúna documentos que ajudem a explicar a situação, como certidões, comprovantes de residência ou de renda.

Em casos que envolvem mediação, as pessoas devem entrar em contato previamente para passar por uma breve triagem e agilizar o atendimento pelo WhatsApp: 81 99148-1342.

Segundo Alysson dos Santos, diretor do Núcleo de Práticas Jurídicas do Ficr, a "equipe está pronta para orientar e organizar o atendimento da melhor forma possível”.

“O mutirão é voltado para toda a comunidade recifense, com especial atenção às famílias que enfrentam conflitos e buscam soluções pacíficas”, pontuou o gestor.

As atividades que vão integrar a Semana Estadual de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ-PE) marcam o lançamento do Projeto PACIFICR (Pacificação Social da FICR), uma ferramenta que oferece atividades voltadas à mediação de conflitos, orientação jurídica e fomento à cidadania.

“O PACIFICR deve fortalecer o acesso à justiça e a cultura da paz, especialmente no âmbito das famílias”, disse o diretor.

Ele também afirmou que “após o mutirão, o PACIFICR continuará ativo, promovendo ações sociais, oficinas de direitos, atendimentos itinerantes em comunidades, palestras educativas e atividades integradas com o Tribunal de Justiça e outras instituições parceiras”.

“Nosso compromisso é manter um canal permanente de diálogo, orientação e cidadania, ajudando a transformar vidas e fortalecer vínculos familiares através da mediação e da escuta qualificada”, completou Alysson.

Programação PACIFICR

Mutirão de mediações e orientações jurídicas

Dias 28/04, segunda, e 29/04, terça – 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: FICR - Av. Caxangá, 3841, Iputinga - Recife

Dia 30/04, quarta – 14h às 17h

Local: Comunidade de Santo Amaro, Rua Cirilo Barreto n.º 28

Palestra: Mediação de Conflitos Familiares na perspectiva da advocacia e do Judiciário

Dia 28/04 – 15h

Inauguração do Mural PACIFICR

Dia 29/4 - 13h

Com a presença da Juíza Dra Sônia Stamford Magalhães Melo - Coordenadora Setorial das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação e demais integrantes do TJPE.



Veja também