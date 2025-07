Mutirão de cirurgias e exames vai beneficiar 94 pacientes do HC-UFPE neste sábado (5)

A- A+

Noventa e quatro pacientes da lista de espera do Hospital das Clínicas da UFPE deverão ser beneficiados com um mutirão de cirurgias e exames, a ser realizado no próximo sábado (5), pela manhã e à tarde, no HC.

O “Dia E”, uma ação coordenada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, promove a realização simultânea de cirurgias eletivas, consultas, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos nos 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh, em todas as regiões do país.

Os mutirões preveem um total de 7.763 atendimentos, distribuídos entre 1.037 cirurgias, 1.169 consultas e 5.557 exames em diversas especialidades.



No HC-UFPE, estão previstas 12 cirurgias (seis hérnias incisionais gigantes, três histeroscopias e três de ombro), além de 82 exames (30 mamografias, 30 densitometrias, 15 espirometrias, quatro broncoscopias e três histeroscopias diagnósticas) em pacientes do hospital previamente agendados pelas equipes assistenciais responsáveis pela organização do mutirão.

“O Dia E tem um papel importante, pois ajuda, num trabalho conjunto de todos os hospitais universitários da Rede Ebserh, a diminuir o tempo de espera nas filas do SUS, desafogando o sistema e garantindo acesso mais rápido e resolutivo ao cuidado”, afirma o superintendente do HC-UFPE, Filipe Carrilho.

A gerente substituta de Atenção à Saúde do HC, Inês Remígio, explica que correções das chamadas hérnias gigantes, que vão ser contempladas no sábado, demandam maior expertise médica e salas de bloco cirúrgico disponíveis por muitas horas. “Este tipo de cirurgia é realizado em poucos hospitais públicos”, acrescenta a médica.





Estarão envolvidos profissionais e residentes de Urologia, Endoscopia Ginecológica, Cirurgia Geral, Ortopedia, Anestesiologia, além das equipes de apoio do Bloco Cirúrgico, Farmácia, Nutrição e da Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados (UPME), entre outros. “É importante reconhecer o esforço coordenado e multidisciplinar que torna esse mutirão possível, com a participação de diversos profissionais”, destaca Carrilho.



Novos mutirões serão realizados ao longo deste segundo semestre no HC e vão contemplar outras especialidades para atender mais pacientes que estejam em lista de espera. No primeiro semestre, os mutirões já beneficiaram 84 pessoas com cirurgias bariátricas (12 pessoas), ombro (10), joelho (9), hérnias e colecistectomia laparoscópica (35) e urológicas (18).



Mais sobre o Dia E

O Dia E faz parte do projeto Ebserh em Ação 2025, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Trata-se de uma iniciativa estratégica com o objetivo de ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas, procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país.

Alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula com o Ministério da Saúde, o projeto contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025, já foram realizadas nacionalmente na Rede Ebserh 166 mutirões.



Desde o seu lançamento, o Ebserh em Ação tem mobilizado os 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh, promovendo mutirões, turnos extras e o envolvimento direto de residentes e graduandos, reforçando o compromisso com a formação profissional, com o atendimento humanizado e com as necessidades da população.



Sobre a Ebserh

O HC-UFPE faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

