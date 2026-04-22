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PERNAMBUCO Mutirão de cirurgias para corrigir deformidades das mãos melhora qualidade de vida de crianças Público alvo da missão humanitária é composto por menores de zero a 12 anos

Cerca de 90 médicos residentes e estrangeiros estão envolvidos na 44ª edição da Missão Humanitária promovida pelo Instituto SOS Mão e Ortopedia que, a partir desta quarta-feira (22), vai realizar cirurgias para corrigir malformidades nas mãos de pelo menos 20 crianças. A ação vai até sexta-feira (24) e compreende um público alvo de zero a 12 anos.

Esses menores foram inscritos previamente pelos pais ou responsáveis, por telefone, e passaram por triagem feita pelo cirurgião plástico com especialidade em microcirurgia e cirurgia da mão Rui Ferreira, que é um dos fundadores do Instituto SOS Mão e Ortopedia, localizado na Boa Vista, centro do Recife.

Nesta etapa da missão, serão contempladas 20 crianças, mas o número aumenta ao longo de 2026, ano em que Rui Ferreira completa 80 anos. Ao invés de comemoração festiva, ele optou por operar 80 pacientes ao longo do ano, visando ampliar a qualidade de vida e aprimorar o futuro dessas crianças.

“No Brasil, nós fazemos mais quatro missões, sendo duas em Belém, uma no Amapá e outra no Rio Grande do Norte. Ao todo, foram 48 no Brasil. Elas se somam a outras missões que eu fiz no mundo. Está é a 121ª missão para operar essas crianças. Nos próximos meses teremos mas três missões, cada uma atendendo a 20 pessoas para completar as 80 mãos”, explica o especialista.





44ª Missão humanitária produzida pelo instituto SOS Mãe e Ortopedia. Na imagem: Dr Rui Ferreira, cirurgião plástico. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Mudança de vida

Quem vai passar por um dos procedimentos envolvidos na ação é o pequeno Nicolas Emanuel dos Santos Oliveira, de 11 anos. Ele tem macrodactilia, também conhecida como gigantismo. Para ir à cirurgia, precisa estar em jejum. Ele obedeceu a regra.

Essa malformação congênita rara se caracteriza pelo crescimento desproporcional e excessivo de um ou mais dedos das mãos ou pés. Ele foi afetado nos dedos anelar e médio da mão esquerda. A mãe dele, estudante de arquitetura e urbanismo Cleika Oliveira, de 35 anos, esperou muito por essa oportunidade. Eles vieram de Roraima, no Norte do Brasil.





44ª Missão humanitária produzida pelo instituto SOS Mãe e Ortopedia. Na imagem: Cleika Oliveira, Nicolas Oliveira. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Nós aguardávamos essa cirurgia há mais de um ano, porque é um fluxo grande de pessoas. No caso do Nicolas, não há tratamento no nosso estado, porque é uma doença muito rara. Nós encontramos o doutor Rui aqui no Recife e, graças a Deus e à iniciativa do projeto, essa cirurgia vá ser feita. É de muita importância para ele, até por uma questão de qualidade de vida e de estética. É muito bom saber que há tratamento disponível. Ficamos ansiosos e nervosos, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Viemos por um propósito. Vai dar tudo certo”, declara.

O procedimento de Nícolas, segundo doutor Rui, vai durar cerca de três horas. Ele vai ser levado para o Hospital SOS Mão e Ortopedia, na Ilha do Leite, também na área central do Recife, onde ficará internado para pronta recuperação.





A pequena Ana Vitória Silva, de 5 anos, sofre com plexo braquial, que é uma rede complexa de nervos que se origina na medula espinhal (pescoço) e inerva ombro, braço e mão. Nessa área, as lesões causam fraqueza muscular, dor e falta de sensibilidade. Ana veio com a mãe, a dona de casa Hellen Lucrécia de Lima, 30. Elas saíram de Serrambi, Litoral Sul de Pernambuco, a mais de 72 quilômetros da capital.

“Ela vai ser operada hoje. Ana teve plexo braquial, um transtorno na hora do parto. Vai ser um desenvolvimento muito bom, porque ela já passou pela segunda cirurgia já vi resultado. Não está 100%, mas já recuperou cerca de 90% dos movimentos. Eu esperei três anos por esse momento. Finalmente chegou o dia. Estou muito feliz, grata e, ao mesmo tempo, ansiosa. Nós que somos mães sabemos que não é fácil, mas eu creio que já deu tudo certo”, disse.

Reconhecimento

Em 2025, Rui Ferreira foi reconhecido com o “Título de Pioneiro Mundial da Cirurgia da Mão”, sendo o oitavo brasileiro a receber a honraria da Federação Internacional das Sociedades de Cirurgia de Mão (IFSSH), em Washington, na Costa Leste dos Estados Unidos.

“Entre as técnicas que nós usamos corriqueiramente, há uma japonesa que é complexa para explicar. Para a cirurgia da mão, o princípio é simples: diminui o que está grande, amputa o que não funciona e reimplanta o que está amputado. O especialista que analisa isso”, finaliza.

SOS Mão e Ortopedia - história

Fundado em 2006 pelos médicos Mauri Cortez e Rui Ferreira, o Instituto SOS Mão e Ortopedia tem objetivo de realizar gratuitamente cirurgias de membros superiores e inferiores para crianças de baixa renda portadoras de malformações congênitas.

A entidade, que realiza missões humanitárias periódicas, é uma extensão filantrópica do Hospital SOS Mão Recife, inaugurado em 1998 e único especializado em cirurgia da mão no Nordeste.

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