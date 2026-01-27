Mutirão de coleta de sangue acontece no Shopping Carpina nesta semana
Ação será realizada nesta sexta-feira (30) e sábado (31), em parceria do centro de compras e Hemope
O Shopping Carpina, na Mata Norte do Estado, realiza, na sexta-feira (30) e sábado (31), mais uma edição da ação "Hemope – Doação de Sangue, reafirmando seu compromisso com a Responsabilidade Social e o cuidado com a Vida".
A iniciativa acontece das 9h às 15h, com intervalo das 12h às 13h, na unidade Uninassau Carpina. O evento segue o formato das edições anteriores, que já se consolidaram como importantes mobilizações solidárias na região, e tem como meta receber entre 120 e 150 doadores por dia.
O objetivo é contribuir para o reforço dos estoques do hemocentro, especialmente em um período em que a demanda por sangue costuma aumentar.
Para ser um doador, é necessário seguir alguns requisitos:
- Estar em boas condições de saúde;
- Ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais);
- Pesar mais de 50kg;
- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;
- Estar alimentado e portando documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; e Carteira de Trabalho e Previdência Social).
“A parceria entre o Shopping Carpina e o Hemope busca facilitar o acesso da população à doação, incentivando um gesto simples que pode salvar vidas. Além de oferecer estrutura e apoio logístico, o shopping atua como um agente mobilizador, convidando clientes, colaboradores e a comunidade em geral a participarem da campanha”, conta Natália Varella, assistente de marketing do centro de compras.