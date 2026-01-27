A- A+

AÇÃO SOLIDÁRIA Mutirão de coleta de sangue acontece no Shopping Carpina nesta semana Ação será realizada nesta sexta-feira (30) e sábado (31), em parceria do centro de compras e Hemope

O Shopping Carpina, na Mata Norte do Estado, realiza, na sexta-feira (30) e sábado (31), mais uma edição da ação "Hemope – Doação de Sangue, reafirmando seu compromisso com a Responsabilidade Social e o cuidado com a Vida".

A iniciativa acontece das 9h às 15h, com intervalo das 12h às 13h, na unidade Uninassau Carpina. O evento segue o formato das edições anteriores, que já se consolidaram como importantes mobilizações solidárias na região, e tem como meta receber entre 120 e 150 doadores por dia.

O objetivo é contribuir para o reforço dos estoques do hemocentro, especialmente em um período em que a demanda por sangue costuma aumentar.

Para ser um doador, é necessário seguir alguns requisitos:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais);

Pesar mais de 50kg;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Estar alimentado e portando documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; e Carteira de Trabalho e Previdência Social).

“A parceria entre o Shopping Carpina e o Hemope busca facilitar o acesso da população à doação, incentivando um gesto simples que pode salvar vidas. Além de oferecer estrutura e apoio logístico, o shopping atua como um agente mobilizador, convidando clientes, colaboradores e a comunidade em geral a participarem da campanha”, conta Natália Varella, assistente de marketing do centro de compras.

Com essa iniciativa, o Shopping Carpina fortalece seu papel como espaço de convivência e cidadania, indo além das compras e promovendo ações que impactam positivamente a sociedade. Foto: Sayara Vitoriano / Divulgação

