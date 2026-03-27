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Oportunidade Mutirão de Conciliação vai destravar indenizações para 800 famílias em São Lourenço da Mata Momento deve atender cerca de 800 famílias do empreendimento Parque Capibaribe a partir desta segunda (30) até a quarta-feira (1º)

Famílias que aguardam há mais de 10, 15 e até 17 anos por uma solução judicial para problemas em seus imóveis terão uma oportunidade concreta de encerrar essa espera.

Um mutirão de conciliação voltado ao empreendimento Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, deve atender cerca de 800 famílias, com ações ajuizadas desde 2009, de segunda (30) a quarta-feira (1), no prédio da Justiça Federal, na zona sul do Recife.

A iniciativa é realizada de forma conjunta entre o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Caixa Econômica Federal, as seguradoras e o escritório de advocacia Gamborgi, Bruno e Camisão, que presta assistência jurídica aos mutuários que adquiriram seus imóveis através do Sistema Financeiro de Habitação.

“A expectativa é que o mutirão represente um avanço significativo na solução desses processos, permitindo a celebração de acordos e encerrando disputas judiciais que se prolongam há anos”, explica a advogada especialista em direito securitário e sócia do escritório Gamborgi Bruno & Camisão Associados Advocacia, Janielly Nunes.

Os processos envolvem moradores que recorreram à Justiça após identificarem problemas em seus imóveis e que, desde então, enfrentam uma longa espera por uma resolução. Em muitos casos, as ações das famílias já ultrapassam uma década de tramitação.

“A Caixa Econômica realizou a análise dos laudos periciais produzidos por peritos judiciais em vários processos do Parque Capibaribe, para assim achar um valor médio e ofertar com mais celeridade a conciliação”, acrescenta Janielly Nunes. Ainda segundo a advogada, apenas os autores das ações do Residencial Parque Capibaribe podem participar do mutirão.

Serviço:

Mutirão Conciliação - Parque Capibaribe

Segunda (30) a quarta-feira (1), das 9h às 18h

Local: Prédio Justiça Federal - Avenida Recife, Jiquiá

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