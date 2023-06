Mutirão de limpeza chega ao manguezal da Rua da Aurora neste sábado

A- A+

Com o início do mês de junho, período em que a conscientização sobre as causas ambientais é fortalecida ao redor do mundo, o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), que engaja empresas em projetos ambientais e sociais, a marca Sprite e a Solar Coca-Cola realizam, em parceria com o Instituto Fundo Limpo, o terceiro mutirão de limpeza de praias e rios no Recife. Dessa vez, no manguezal da rua da Aurora, onde voluntários poderão se juntar para promover coleta de resíduos e garantir a destinação correta para esses materiais.



A ação acontecerá neste sábado (3), dois dias antes do Dia Mundial do Meio Ambiente, e é encabeçado pelo Pacto Global, servindo ainda como uma oportunidade para quem quer iniciar junho, mês do Meio Ambiente, se engajando em causas ambientais, e promovendo impacto positivo na natureza.



Os mutirões que percorreram todo o país já contabilizam mais de 1,9 tonelada de resíduos coletados nas praias e rios. As iniciativas marcam também o engajamento da marca de refrigerantes ao programa Blue Keepers, que combate o lixo no mar, ligado à Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU no Brasil.



O calendário de limpeza de praias, rios e lagoas promovido em conjunto pelas entidades teve início em novembro de 2022 e passou também por Rio de Janeiro (RJ), Ceará (CE), Manaus (AM), Salvador (BA) e Santos (SP). No total, já foram coletados 1.970 quilos de resíduos durante os seis primeiros mutirões realizados. Mais de 570 voluntários participaram dos movimentos.



No Recife, o Instituto Limpa Brasil é quem coordena a ação, que deve contar com uma certificação de 20h complementares. O encontro dos voluntários está marcado para às 7h30 do sábado, com concentração na rua da Aurora. As inscrições para participar da iniciativa podem ser feitas aqui.



