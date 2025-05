A- A+

Pernambuco Mutirão de limpeza no Rio Beberibe deve beneficiar milhares de moradores de Olinda, diz Prefeitura Parceria entre a Prefeitura de Olinda e o Governo do Estado visa reduzir impactos das fortes chuvas

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), do Governo de Pernambuco, em articulação com a Prefeitura de Olinda, iniciou nesta segunda-feira (19) um mutirão de limpeza e desobstrução do Rio Beberibe, que corta o município e é um dos principais cursos d’água da Região Metropolitana.

A ação tem como objetivo prevenir alagamentos durante o período chuvoso, garantindo o escoamento adequado das águas.

O maquinário será alocado em três trechos estratégicos: nas proximidades da Avenida Presidente Kennedy, no limite entre Olinda e Recife, em Peixinhos e em Caixa d'Água. Além da limpeza, está prevista a atualização do projeto de dragagem e desassoreamento do rio.

A dragagem permitirá a remoção dos sedimentos acumulados no leito, essencial para o controle de enchentes, melhoria da qualidade da água e preservação ambiental. A urbanização do entorno também será contemplada, promovendo melhorias nas margens das áreas mais afetadas por alagamentos.

O secretário de Gestão Urbana de Olinda, Pedro Amorim, reforçou a relevância da iniciativa para diversos bairros.

“Essa limpeza é fundamental para garantir a drenagem adequada em regiões como Caixa d'Água, Passarinho, São Benedito e Águas Compridas. Iniciamos esse serviço com firmeza e vamos seguir com outras ações para assegurar o bem-estar da população”, destacou o secretário.

Ações simultâneas da Operação Inverno

Também nesta segunda, a Prefeitura de Olinda intensificou outras frentes de trabalho em diversos pontos da cidade, com foco em limpeza de canais, desobstrução de canaletas e prevenção de alagamentos. Veja quais:

Canal do Matadouro (próximo ao Novo Atacarejo / PE-15)

Avenida Presidente Kennedy

Canal da Rua Perdiz

Rua Garanhuns / Vila Popular

Canal do Córrego do Abacaxi

Canal da Colibri (Beco)

Av. Antônio da Costa Azevedo com Av. Transamazônica / Peixinhos

Av. Brasília com Rua Ceará / Jardim Brasil II

Rua Regina Lacerda / Jardim Atlântico (próximo ao canal)

Rua João Rosendo / Alto da Mina

Canal do México / Rio Doce

Canal da Azeitona / Peixinhos

Canal da Tiradentes / Rio Doce

Canal do Bonsucesso

Canal do Beberibe



