PREFEITURA NAS COMUNIDADES Mutirão de serviços chega a bairro de Paulista nesta sexta-feira (26) Diversas atividades fazem parte da programação do evento

A próxima edição do programa Prefeitura nas Comunidades chega à avenida Colibri, no bairro de Maranguape I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, nesta sexta-feira (26).

O mutirão de serviços de saúde e cidadania será realizado em frente à Escola Cultural, tem como objetivo oferecer atendimentos de saúde, assistência social, educação e jurídica.

Durante o evento, que é organizado pela prefeitura do município, os moradores terão acesso a uma ampla gama de serviços, com destaque para a abertura de crédito para pequenos empresários em parceria com o Banco do Nordeste e a possibilidade de se cadastrar como Microempreendedor Individual (MEI).

Além disso, serão disponibilizados serviços como Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), mamografia, atendimento médico, assistência farmacêutica, exame citológico e orientações sobre saúde bucal.



A vacinação de rotina, incluindo imunizações contra a Covid-19, influenza e antirrábica animal, também estará disponível.

O programa contará ainda com uma feira orgânica, acordos judiciais, atendimento da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e Neoenergia (Celpe).



Também haverá serviços de corte de cabelo, massagem, design de sobrancelha e expedição gratuita de certidões de nascimento, casamento e óbito.

Justiça Itinerante

Uma parceria foi estabelecida com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para levar a Justiça Itinerante para o evento.



Serão oferecidos serviços como inscrições para casamento coletivo, testes de DNA para reconhecimento de paternidade de crianças e adolescentes, divórcios consensuais, reconhecimento de união estável e desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento. Todos esses serviços serão gratuitos.

Interessados nos serviços da Justiça Itinerante devem preencher o formulário disponível em diferentes locais, como:

- Centro de Referência em Assistência Social (CRAS VI), situado na avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, em Maranguape I

- Associação de Moradores de Maranguape I

- Conselho Tutelar do Centro da cidade

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paulista (Cejusc), localizado no anexo do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau)

O formulário preenchido deverá ser entregue no balcão da Justiça Itinerante no dia do programa.

