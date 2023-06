Mutirão de vacinação arrasta recifenses para se imunizarem neste domingo (4)

A- A+

Mesmo após o fim da Campanha Nacional de Vacinação contra influenza, a Prefeitura do Recife continua aplicando a vacina contra gripe para os moradores da cidade. Neste fim de semana, a Secretaria de Saúde do Recife colocou 32 pontos na cidade sem a necessidade de agendamento. Em diversos locais também contou com a vacina contra Covid-19 e atualização do cartão de vacina.

Até o fechamento desta matéria, mais de três mil pessoas passaram nos pontos do Parque Dona Lindu, da Ferreira Costa, do Parque da Jaqueira, do Bompreço, no Arruda, e na Praça do Hipódromo neste final de semana. “Infelizmente, não atingimos a cobertura vacinal ideal para garantir a proteção da nossa população e diminuir a circulação dos vírus. Por isso, fazemos um apelo aos recifenses, especialmente, aqueles que formam os grupos prioritários e possuem maior risco de agravamento da gripe: vacinem-se. Estamos nos aproximando do inverno e os casos de síndrome gripal aumentam consideravelmente. A vacina é a forma mais eficaz de evitar hospitalizações e mortes causadas pelos vírus da Influenza”, reforça a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Os grupos prioritários, que também devem continuar se vacinando, são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, pessoas com 60 anos ou mais, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais do sistema prisional, socioeducativo, população carcerária e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Vale salientar que a vacina contra gripe já inclui a proteção contra a cepa do vírus H3N2 (Darwin), que recentemente teve forte circulação no país, causando uma epidemia. O imunizante também contempla outras duas cepas da influenza: H1N1 e o tipo B. Além disso, ele pode ser aplicado no mesmo momento que as demais vacinas, incluindo a da covid-19.

Confira abaixo a programação completa:

DOMINGO (4):

- Marco Zero (15h às 19h): Praça Rio Branco, S/N, Bairro do Recife - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Bompreço (8h às 17h): Av. Beberibe, 1165, Arruda - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Sen. José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Parque da Jaqueira (8h às 16h): Rua do Futuro, S/N, Graças - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- UBT Joaquim Cavalcanti (8h às 17h): Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- UBT Dr. José Dustan Soares (8h às 17h): Av. Maurício de Nassau, S/N, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Parque da Macaxeira (9h às 16h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Macaxeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Upinha UR-4/UR-5 (8h às 15h): Av. Cap. Vicente Curado, 33, Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para to das as pessoas a partir de 6 meses;

- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Recife (9h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (9h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (9h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (9h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

Veja também

Câncer Comprimido reduz pela metade risco de morte por tipo de câncer de pulmão