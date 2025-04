Mutirão de vacinação deve movimentar o Recife, neste fim de semana; veja como participar

A- A+

A Secretaria de Saúde do Recife vai realizar um mutirão de vacinação que contempla diversos públicos, neste sábado (26) e domingo (27). Não é necessário agendamento.

No total, serão dispostos 12 postos descentralizados no sábado e mais cinco no domingo. Para receber os imunizantes contra influenza e HPV, que são destinados a públicos prioritários, é necessário apresentar documentação que comprove a necessidade de vacinação.

Para se vacinar, basta apresentar documento de identificação e o cartão de vacinação para a atualização das doses necessárias, dentro da rotina. Vale lembrar que menores de idade estar acompanhados dos devidos responsáveis, também respectivamente identificados.



Confira abaixo o cronograma completo:

Sábado - 26 de abril

Influenza para grupos prioritários, Covid-19 e Multivacinação

Shopping Boa Vista - De 09h às 19h - 1° andar, loja 110, ao lado da loja Lê Biscuit

Shopping RIOMAR – De 09h às 19h - Piso L2, próximo a Riachuelo

Shopping Recife – De 09h às 19h - Piso L1, entrada do estacionamento VIP

Influenza para grupos prioritários

Conjunto Habitacional Sérgio Loreto – De 8h às 16h - Praça Sérgio Lorêto, 1110 - São José

Mercado Público de Beberibe – De 9h às 17h - Praça da Convenção, 128 – Beberibe

Ferreira Costa – De 9h às 17h - Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira

Atacado dos Presentes – De 8 às 17h - Rua José Bonifácio, 961 – Torre

Carrefour – De 8h às 17h - Avenida Capital Gregório de Caldas 121- Caçote Areias

Atacado dos Presentes – De 9h às 17h - Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 4075 – Imbiribeira

Escola Municipal Bola na Rede – De 9h às 16h - Rua Dr. Arthur Orlando de Andrade, 100 - Guabiraba

Casa de Apoio da Comunidade Sede do Coletivo da Linho do Resiste - De 8h às 17h – Rua Prof. Potiguar Matos, 260 A - Ibura

HPV para grupos prioritários

USF + Guilherme Robalinho – De 8h às 17h - Rua do Patrocínio, 264 – Pina

Domingo 27/4

Influenza para grupos prioritários, Covid-19 e Multivacinação

Shopping Boa Vista – De 11h às 19h - 1° andar, loja 110, ao lado da loja Lê Biscuit

Shopping RIOMAR – De 12h às 19h - Piso L2, próximo a Riachuelo

Shopping Recife – De 12h às 19h - Piso L1, entrada do estacionamento VIP

Influenza para grupos prioritários

Atacadão Iputinga – De 8h às 17h - Rua Professor Joaquim Cavalcanti, 721 – Iputinga

Conexão Saúde em Recife – De 8h às 16h - II Jardim Boa Viagem

