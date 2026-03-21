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SAÚDE

Mutirão do Ministério da Saúde para mulheres prevê quase 26 mil procedimentos em Pernambuco

Ação no estado foi lançada neste sábado (21) no Hospital das Clínicas e no Imip; a iniciativa deve contemplar 62 municípios pernambucanos 

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O sábado foi escolhido para facilitar o acesso das mulheres aos serviçosO sábado foi escolhido para facilitar o acesso das mulheres aos serviços - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Ministério da Saúde lançou, neste sábado (21), um mutirão nacional voltado para atender mulheres. Em Pernambuco, a ação, apresentada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pretende realizar quase 26 mil procedimentos em todo o estado. A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas do governo federal.

O mutirão deste sábado foi acompanhado pelo diretor do Departamento de Ação Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério, Fernando Figueiredo. De acordo com o diretor, trata-se do "maior mutirão da história do SUS". Ele informou que nacionalmente serão realizados 230 mil procedimentos. 

"A gente vai diminuir e, em alguns lugares, eu posso afirmar, a gente vai zerar fila de pacientes, mulheres que estão aguardando exames, consultas e procedimentos. A iniciativa foi pensada então porque existe essa fila de espera e que precisava ser resolvida", explicou.

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A coordenadora de Gestão Clínica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, June Freire, informou que os procedimentos realizados envolvem média e alta complexidades. Ela enfatizou, ainda, que o sábado foi pensado para facilitar a participação das mulheres.

"A gente está realizando consultas, procedimentos, tomografias, ressonâncias, exames de ultrassom que as mulheres precisam para realizar diagnósticos. O sábado facilita para que essa mulher consiga deixar os filhos, consiga deixar o trabalho para fazer esses exames", afirmou.

No HC
O Superintendente do Hospital das Clínicas (HC), Filipe Carrilho explicou que a ação deste sábado não é feita mediante demanda espontânea. Ele esclareceu que as mulheres atendidas já estavam na fila e foram chamadas agora. 

"São mais de 263 atendimentos que estão sendo realizados e são distribuídos em procedimentos cirúrgicos. A gente está atendendo na cirurgia plástica, cirurgia ginecológica, cirurgia ortopédica e procedimentos de exame diagnóstico", disse.

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