Saúde Mutirão do Ministério da Saúde realiza mais de 600 atendimentos em Pernmabuco Ao todo, foram realizados 34.290 procedimentos em todo país

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (17), o balanço final do mutirão de atendimentos do "Agora Tem Especialistas", realizado no último sábado (13).

A ação tinha o objetivo de reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS) com a realização de cirurgias eletivas, consultas com especialistas, exames e outros procedimentos.

Em Pernambuco, os atendimentos foram realizados no Hospital das Clínicas (HC-UFPE), no Recife, e no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf), em Petrolina, Sertão do estado.

No HC, foram realizados 483 atendimentos, sendo 45 de cirurgias eletivas, 65 de consultas e 373 de exames e outros procedimentos.

No HU-Univasf foram realizadas 14 cirurgias, 139 consultas e 46 exames e outros procedimentos.

Agora Tem Especialistas

O mutirão do Agora Tem Especialistas foi realizado em todo o país no último sábado. A ação envolveu 45 Hospitais Universitários Federais ligados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde (MS).

Ao todo, foram realizados 34.290 procedimentos em todo país.

“Foram anos para construir a possibilidade de a gente fazer com que o povo mais pobre tenha direito a especialistas. É um milagre que está acontecendo neste país para fazer com que todo mundo seja tratado em igualdade de condições. A doença não espera. Com esse programa, a ideia é fazer com que possamos dar o atendimento na qualidade que o povo precisa", afirmou o Presidente Lula.



