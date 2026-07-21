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dívidas Mutirão do TJPE para renegociar dívidas com a Compesa encerra inscrições nesta sexta-feira (24) A ação ocorre entre 18 e 21 de agosto na Central de Audiências da Capital

Consumidores em dívida com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) têm até esta sexta-feira (24) para se inscrever no mutirão “Conciliar + Semana Compesa”.

A iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec), tem como objetivo facilitar o acesso da população às formas consensuais de resolução de conflitos.

A ação ocorre entre 18 e 21 de agosto, das 8h às 13h30, na Central de Audiências da Capital, localizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Joana Bezerra, área central do Recife.

“Serão dezenas de audiências que buscarão, nos processos, a solução das questões existentes. Sem prejuízo das pessoas devedoras buscarem o Nupemec na chamada demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio, para fazerem a renegociação de débitos junto à Compesa”, destacou o coordenador-geral do Nupemec, juiz José André Machado Barbosa Pinto.

O mutirão contempla pessoas físicas e jurídicas interessadas em negociar débitos com a Compesa. Além das audiências de conciliação para renegociação, a ação também avaliará pré-processos selecionados pela companhia.

Como participar

As inscrições para o mutirão são gratuitas e devem ser feitas por meio de um formulário disponibilizado no site oficial do TJPE.

Os participantes deverão apresentar, no momento do atendimento, um documento de identidade, com RG e CPF, comprovante de residência e uma conta da Compesa.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3181-0461.

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