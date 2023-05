Petrolina tem mutirão gratuito contra o glaucoma este sábado (27)

A- A+

Estão abertas as incrições para o mutirão do glaucoma que vai acontecer neste sábado (27), no River Shopping, em Petrolina, no Sertão pernambucano. O atendimento é gratuito.

O mutirão será realizado a partir das 7h30 pelo Instituto de Olhos do Vale do São Francisco (Iovasf), que funciona dentro do centro do centro de compras.



O público-alvo são pessoas a partir de 40 anos que tenham glaucoma ou com histórico familiar ou suspeita da doença em avaliações prévias. A inscrição para o mutirão, que tem parceria com a Cliofit Oftalmologia, é pelo telefone (87) 3024.9400. São 250 vagas.

O mutirão prevê avaliação diagnóstica clínica e complementar para o glaucoma, além de atendimento terapêutico clínico (colírios antiglaucomatosos) nos casos em que for necessário.



Glaucoma

Principal causa de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma atinge até 2,5 milhões de pessoas com mais de 40 anos no Brasil. Silenciosa, a doença não apresenta sintomas no início e tem como característica o comprometimento da visão periférica.



Calcula-se que 70% dessas pessoas não sabem que sofrem com a doença, que pode ser definida como uma elevação da pressão intraocular que danifica o nervo óptico. Sem o tratamento adequado, pode fazer com que o paciente perca totalmente a visão.



Os cálculos sugerem que um indivíduo em cada 200, com 40 anos de idade, tenha glaucoma, sendo que essa proporção é de um em cada oito a partir dos 80 anos.

Idosos, mulheres, indígenas e grupos de minoria étnica têm mais chances de desenvolver o glaucoma, enquanto familiares de pessoas com a doença têm até 10 vezes mais chances de também manifestarem esse quadro.

