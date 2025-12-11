Mutirão nacional mobiliza Hospital das Clínicas para ampliar cirurgias e exames
Unidade prevê cerca de 350 atendimentos em um único dia dentro da iniciativa Ebserh em Ação
O Hospital das Clínicas da UFPE vai realizar, neste sábado (13), cerca de 350 procedimentos entre cirurgias, consultas e exames, dentro da terceira edição do mutirão nacional Dia E - Ebserh em Ação. A ação ocorre simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais administrados pela Ebserh em todo o país, que somam mais de 52 mil atendimentos.
Leia também
• Violência avançará na América Latina e no Caribe em 2026, alerta ONG Acled
• Recife começa celebração do ciclo natalino 2025 nesta sexta (12); veja programação completa
• Barreiros: três pessoas morrem em acidente na PE-60, nesta quinta-feira (11)
Cirurgias e exames concentrados no sábado
A programação no HC-UFPE inclui aproximadamente 40 cirurgias, entre procedimentos de varizes e cirurgias pediátricas de hérnia e postectomia. Também serão realizados exames de broncoscopia e diagnósticos por imagem, como cintilografias do miocárdio, cintilografias DMSA, tomografias e ressonâncias com contraste, densitometrias ósseas e mamografias.
Todos os atendimentos serão destinados a pacientes já regulados, que aguardavam na fila de espera.
Meta é reduzir filas do SUS
Segundo o gerente de Atenção à Saúde do HC, Glauber Leitão, o mutirão reforça o esforço da unidade para diminuir o tempo de espera por cirurgias eletivas. Ele destaca que, ao longo do ano, o hospital ampliou em mais de 30% sua capacidade de realizar esse tipo de procedimento.
Dermatologia por demanda espontânea
Além das cirurgias e exames agendados, o Dia E no HC-UFPE terá cerca de 170 atendimentos dermatológicos, incluindo consultas e pequenas cirurgias para retirada e cauterização de lesões de pele. Estes serão os únicos serviços por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.
Projeto nacional
O Dia E integra o programa Ebserh em Ação 2025, vinculado ao Ministério da Educação e alinhado ao programa federal Agora Tem Especialistas, que busca ampliar o acesso a cirurgias e procedimentos no SUS. A mobilização envolve mutirões e turnos extras com participação de residentes e estudantes das unidades federais.
Com informações da assessoria