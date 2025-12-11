A- A+

Mutirão Mutirão nacional mobiliza Hospital das Clínicas para ampliar cirurgias e exames Unidade prevê cerca de 350 atendimentos em um único dia dentro da iniciativa Ebserh em Ação

O Hospital das Clínicas da UFPE vai realizar, neste sábado (13), cerca de 350 procedimentos entre cirurgias, consultas e exames, dentro da terceira edição do mutirão nacional Dia E - Ebserh em Ação. A ação ocorre simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais administrados pela Ebserh em todo o país, que somam mais de 52 mil atendimentos.

Cirurgias e exames concentrados no sábado

A programação no HC-UFPE inclui aproximadamente 40 cirurgias, entre procedimentos de varizes e cirurgias pediátricas de hérnia e postectomia. Também serão realizados exames de broncoscopia e diagnósticos por imagem, como cintilografias do miocárdio, cintilografias DMSA, tomografias e ressonâncias com contraste, densitometrias ósseas e mamografias.

Todos os atendimentos serão destinados a pacientes já regulados, que aguardavam na fila de espera.

Meta é reduzir filas do SUS

Segundo o gerente de Atenção à Saúde do HC, Glauber Leitão, o mutirão reforça o esforço da unidade para diminuir o tempo de espera por cirurgias eletivas. Ele destaca que, ao longo do ano, o hospital ampliou em mais de 30% sua capacidade de realizar esse tipo de procedimento.

Dermatologia por demanda espontânea

Além das cirurgias e exames agendados, o Dia E no HC-UFPE terá cerca de 170 atendimentos dermatológicos, incluindo consultas e pequenas cirurgias para retirada e cauterização de lesões de pele. Estes serão os únicos serviços por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.

Projeto nacional

O Dia E integra o programa Ebserh em Ação 2025, vinculado ao Ministério da Educação e alinhado ao programa federal Agora Tem Especialistas, que busca ampliar o acesso a cirurgias e procedimentos no SUS. A mobilização envolve mutirões e turnos extras com participação de residentes e estudantes das unidades federais.

Com informações da assessoria

Veja também