Mutirão nacional realiza mais de 120 atendimentos no Recife; HC promete repetir ação mensalmente

A- A+

Mais de 120 pacientes do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, terão acesso a cirurgias, exames e consultas neste sábado (5), durante o “Dia E”, mutirão nacional promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que mobiliza os 45 hospitais universitários administrados pela estatal em todo o país.

No Recife, uma solenidade marcou o início dos atendimentos no Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.



Estiveram presentes o superintendente da unidade, Filipe Carrilho; o representante da Ebserh, Aristides Oliveira; além do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do senador Humberto Costa, que representaram o Governo Federal e o Congresso Nacional, respectivamente.

O total de procedimentos realizados no Dia E, que integra a ação do Agora tem Especialistas – iniciativa da Ebserh para reduzir as filas dos hospitais públicos – é de 10.300 procedimentos médicos em todo o Brasil, dos quais mais de 1.100 são cirurgias eletivas,e mais de 7.900 exames.

Procedimentos

Ao todo, estão previstos para este sábado, no Hospital das Clínicas, 16 cirurgias eletivas e 106 exames. Entre as intervenções cirúrgicas, serão realizadas nove cirurgias gerais, quatro bariátricas e três ortopédicas, todos distribuídos ao longo do expediente clínico.

Entre os exames, a ação contempla mamografias, densitometrias, esteroscopias e endoscopias.

“É um momento em que a gente sinaliza para o SUS a possibilidade de a gente estar reduzindo essas filas, que são tão grandes, ampliando e aumentando o acesso, tanto do ponto de vista de cirurgia, quanto do ponto de vista de exames diagnósticos”, afirmou o superintendente do Hospital das Clínicas, Filipe Carrilho.

Superintendente do HC, Filipe Carrilho. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco. Superintendente do HC, Filipe Carrilho. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Demandas

De acordo com o coordenador de Atenção Hospitalar da EBSERH, Aristides Oliveira, as ações realizadas nos mutirões visam a desafogar atendimentos travados e de grande demanda na rede pública, como a cirurgia bariátrica. Segundo o HC, a média de espera dos pacientes que aguardam pelo procedimento é de dois anos.

“A cirurgia bariátrica tem uma grande fila aqui em Pernambuco, no Brasil também, grande dificuldade de acesso. O HCPE fez um esforço para chamar os pacientes que estão na fila para fazer as cirurgias. E ortopédica nem se fala, é uma prioridade do Ministério da Saúde e da EBSERH, cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas e outras cirurgias também mais complexas, que a gente sabe o quão precisa a população”, afirmou o coordenador de Atenção Hospitalar da EBSERH, Aristides Oliveira.

Representante da Ebserh, Aristides Oliveira. Foto: Arthur Botelho//Folha de Pernambuco

Mutirões

No primeiro semestre deste ano, o Hospital das Clínicas já havia promovido outros mutirões cirúrgicos. O mais recente, em maio, foi voltado para procedimentos de reconstrução ligamentar artroscópica do joelho, com dez cirurgias feitas.



Segundo o representante do hospital universitário, a partir da ação, a ideia é manter esse mutirão acontecendo mensalmente, em conexão com o Governo Federal.

“Nós temos uma programação de fazer mutirões mensais aqui no hospital. Já fizemos no primeiro semestre mutirões de cirurgias bariátricas, de cirurgias de ombro, de cirurgias urológicas. E, a partir do dia de hoje, a gente vai manter esse tipo de mutirão”, afirmou o representante.

SUS

Durante a abertura do mutirão nacional de cirurgias no Hospital das Clínicas da UFPE, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou o papel estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS) e a importância da articulação entre os entes federativos para o fortalecimento da saúde pública no Brasil.

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

“Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que são inerentes ao nosso dia a dia, o Brasil é um exemplo na saúde pública para o mundo. A gente sabe a importância do Sistema Único de Saúde para o povo brasileiro, e a classe política, a sociedade, precisa cada vez mais, efetivamente, colaborar com a saúde brasileira”, afirmou.

Veja também